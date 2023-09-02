На Місяці помітили новий кратер внаслідок падіння російської місії "Луна-25"

Космічна станція "Луна-25". Фото: росЗМІ

Під час спроби посадки поряд із Південним полюсом Місяця російська космічна станція "Луна-25" зазнала аварії. Після інциденту на поверхні Місяця з'явився кратер діаметром 10 метрів.

Про це повідомляє NASA.

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Що відомо про утворення кратера на Місяці

У повідомленні йдеться, що підтвердження було отримано завдяки знімкам, зробленим американським космічним апаратом Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO), що розташовується на орбіті Місяця. На основі аналізу зображень та розташування кратера, експерти з NASA дійшли висновку, що він є наслідком падіння "Луни-25", а не наслідком стандартного метеоритного удару.

У відповідь на інцидент, російська сторона ініціювала створення комісії, яка займатиметься з'ясуванням причин катастрофи.

Кратер на Місяці. Фото: NASA

Що відомо про місію "Луна-25"

Попри те, що багато місячних експедицій натрапляють на труднощі, цей невдалий досвід став насторожуючим сигналом про слабкість космічної програми Росії. До "Луна-25" останній успішний пуск російського апарату на Місяць було здійснено 47 років тому — апаратом "Луна-24" в епоху Радянського Союзу.

Нагадаємо, що космічна станція "Луна-25" зіткнулася з проблемами при посадці на Місяць, коли її двигун продовжив працювати довше, ніж планувалося. Глава Роскосмосу Юрій Борисов сказав, що замість передбачуваних 84 секунд двигун був активний 127 секунд.