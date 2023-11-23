Самая маленькая планета Солнечной Системы имеет условия для жизни — что узнали ученые

Самая маленькая планета Солнечной Системы Меркурий. Фото: shutterstock.com

Ученые нашли еще одно место в нашей Солнечной системе, где потенциально существуют условия для жизни. На этот раз на планете, которая имеет статус самой маленькой и расположена ближе всего к Солнцу, — Меркурии.

Сенсационное исследование проводила международная команда учёных во главе аризонского Института планетологии (США). Свои выводы они обнародовали в научном журнале Planetary Science Journal, пишет издание Astrobiology.

Читайте также:

Что искали астрономы?

Поскольку Меркурий находится ближе всего к Солнцу со всех планет нашей системы, астрономы предполагали, что планета из-за высоких температур давно потеряла все свои летучие вещества.

Но позже зонд NASA Messenger обнаружил, что небольшой слой поверхности Меркурия все же имеет определенное количество серы, хлора, натрия и калия. Поэтому специалисты решили узнать, сколько этих веществ осталось на планете.

Что нашли исследователи?

Внимание ученых привлекли небольшие углубления на поверхности планеты. Они напоминали так называемые сублимационные ямы, которые на Земле или Плутоне возникают от превращения льда сразу в газ под воздействием солнечного света.

Так, отмечается, что в результате команда ученых нашла на полюсах первой планеты от Солнца соляные ледники, которые, как оказалось, происходят из самых глубоких слоев Меркурия, очень далеко от раскаленной поверхности.

То есть, внутри Меркурия точно есть участки, которые имеют такие же условия, как некоторые экстремальные регионы Земли. Следовательно, могут быть пригодными для жизни.

Северный полярный регион Меркурия. Изображение: NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory

По словам авторов, учёные многие годы пытаются разгадать происхождение хаотических ландшафтов и ледников Меркурия. Предыдущие гравитационные исследования показали, что современный хаотический рельеф образован фрагментами верхней коры — слоем из разрушенных кратеров, некоторым из которых около 4 миллиардов лет. А под ним находится еще более древняя "палеоповерхность", также порытая кратерами.

В новой работе ученые объединили данные и смоделировали такие области как Бореалис на северном полюсе Меркурия.

Результаты исследования показали существование слоев, богатых летучими веществами, которые уходят на несколько километров в глубину.

Авторы предполагают, что эта грандиозная подповерхностная структура могла возникнуть в результате недолго существовавшего коллапса первозданной атмосферы. Он мог произойти в течение долгих ночных периодов, когда поверхность была не так сильно раскалена.

При таком сценарии в результате вулканической дегазации высвобождалась бы вода: она должна была образовать временные бассейны или неглубокие моря жидкой и сверхкритической воды (состояние плотного и очень соленого пара). Затем вода быстро улетучилась или ушла в гидратированные минералы коры планеты. После нее остались мощные слои отложений соли и глинистых минералов.

Цветом окрашены возможные области с залежями ледников. Изображение: NASA

Как слои соли оказались на поверхности?

По выводам астробиологов, им помогли астероиды. В результате мощных ударов обнажились эти глубоко захороненные слои отложений, богатых летучими веществами. Моделирование подтвердило, что их солевые потоки, по-видимому, и сформировали ледники. И летучие вещества в них хранились более миллиарда лет.

"На Земле такие специфические соединения солей создают пригодные для жизни ниши даже в самых строгих условиях, как засушливая пустыня Атакама в Чили. Это заставляет нас задуматься о возможности существования подповерхностных областей Меркурия, которые могли бы быть гостеприимнее его суровой поверхности", — отметил старший научный сотрудник Института планетологии в Тусоне Алексис Родригес.

Что это меняет для науки?

Теперь взгляд не только на геологию Меркурия, но и на то, что ученые называют "зонами Золотовласки", может сильно измениться, говорят ученые.

Это околозвездные области в космосе — зоны жилья, в которых совпадают все необходимые условия для жизни. То есть на поверхности планет, попадающих в эту область, условия будут близки к земным. И возникновение жизни в известной нам форме будет вероятнее всего.

До сих пор в эти ключевые условия, по представлениям науки, входило такое расстояние до родительской звезды, чтобы планета не раскалялась и не замерзала, а вода могла существовать в жидкой фазе.

Однако открытие демонстрирует, что "зона Золотовласки" может зависеть не от "правильной удаленности" от Солнца, а от "правильной глубины" под поверхностью планеты. Даже если поверхность планеты непригодна, ее глубины могут быть заселены.

Ученые подчеркивают, что их открытие означает, что экзопланеты, похожие на Меркурий, теперь также можно рассматривать как потенциально заселенные.

Ранее мы рассказывали, астрофизикам удалось обнаружить настоящий рай, которому дали название KOI 456.04. Эта планета во всем лучше Земли, но сможем ли мы до нее долететь?

Напомним, мы писали, что ученые смогли объяснить таинственные сигналы, доносившиеся из раскаленной суперземли 55 Cancri e.

Также мы сообщали, что исследователи обнаружили сразу восемь двойников Земли в нашей галактике Млечный Путь.