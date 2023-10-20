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На планете Церера может скрываться внеземная жизнь: ученые нашли доказательства

20 октября 2023 15:38
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич
Планета Церера может скрывать внеземную жизнь — ученые нашли доказательства
Карликовая планета Церера, на которой ученые обнаружили признаки жизни. Фото: NASA
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич

Долгое время ученые считали, что Церера — мертвый космический камень, являющийся крупнейшим объектом в поясе астероидов между Марсом и Юпитером. Однако благодаря многочисленным исследованиям они пришли к выводу, что эта карликовая планета может скрывать внеземную жизнь. И они уже представили важнейшие доказательства.

Новое исследование ученых было представлено во вторник, 17 октября, на встрече Геологического общества Америки GSA Connects 2023, пишет IFLScience.

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Отмечается, что для исследования карликовой планеты Цереры еще в 2007 году NASA запустило автоматическую межпланетную станцию Dawn. С помощью этого космического корабля удалось выяснить, что мир Цереры наполнен сложной органикой, большим количеством льда, а также возможным вулканизмом, где извергалась соль.

Органические молекулы на Церере были обнаружены около кратера шириной примерно 50 км, оставшегося после удара большого астероида.

 

Ученые считают, что Церера может скрывать внеземную жизнь: есть доказательства
Кратер на планете Церера, оставленный астероидом. Фото: NASA

Однако ученые до конца не могли понять происхождение органики: была ли она местной или занесена на планету богатыми углеродом астероидами?

"Органику сначала обнаружили вблизи крупного ударного кратера, что побудило нас взглянуть на то, как удары влияют на эту органику. Мы обнаружили, что органические вещества могут быть более распространенными, чем первоначально сообщалось, и что они, кажется, устойчивы к воздействию условий, подобных к Церере", — сказал планетолог из Лаборатории прикладной физики Джона Гопкинса, руководившего этим исследованием Террик Дэйли.

Проведя ряд сложных и длительных исследований и экспериментов, авторы научной работы получили веские доказательства того, что органические вещества происходят именно с Цереры.

 

Ученые узнали, что в воде на планете Церера образовались молекулы, важные для жизни
Органические молекулы образовались в воде на Церере. Фото: NASA

Исследователи предполагают, что когда-то Церера могла быть водным миром с подповерхностным океаном, где могли происходить интересные химические реакции.

"Используя сильные стороны двух различных наборов данных, собранных с Цереры, мы смогли нанести на карту потенциально богатые органикой области планеты с большим разрешением. Мы можем видеть очень хорошую корреляцию органики с единицами более древних воздействий и другими минералами, такими как карбонаты, которые также указывают на присутствие воды. Хотя происхождение органических веществ остается плохо изученным, теперь у нас есть убедительные доказательства того, что они образовались на Церере и, вероятно, в присутствии воды", — добавил астрофизик из Института астрофизики Андалусии в Испании Хуан Риос.

Ученые пришли к выводу, что существует большая вероятность того, что внутри Цереры можно найти большой внутренний резервуар органики. Таким образом, результат увеличивает астробиологический потенциал Цереры.

Этот вывод особенно интересен ввиду того, что NASA предлагает отправить новую миссию на это небесное тело в ближайшее десятилетие. Вполне возможно, что образцы, которые она вернет из Цереры, будут содержать не только органические молекулы, но и внеземную жизнь.

Ранее мы сообщали, что ученым удалось обнаружить на спутнике Юпитера вещество, указывающее на возможность существования внеземной жизни.

Напомним, мы писали, что в атмосфере экзопланеты K2-18 b космический телескоп Джеймса Вебба обнаружил углеродные молекулы, метан и углекислый газ. Это может свидетельствовать, что на ней может существовать жизнь.

Также мы рассказывали о теории, объясняющей, почему инопланетяне не вышли на контакт с человечеством.

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