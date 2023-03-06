На Солнце зафиксировали извержение такой силы, что в Америке отключилась радиосвязь

Вспышки на Солнце

На Солнце зафиксирована вспышка класса Х2.1. Выброс энергии вызвал отключение коротковолновой радиосвязи над территорией Северной и Южной Америки.

Об этом сообщает Space.

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Выброс энергии привел к появлению мощной геомагнитной бури на Земле 7 марта.

В NASA сообщили, что очередная вспышка произошла в месте "рождения" таких явлений — одном из солнечных пятен, которое называется AR 3234.

"Солнечные ученые классифицируют мощные вспышки на три категории, где C — самая слабая, M — средней силы, а X — самая мощная", — говорится в сообщении.

Класс Х2.1 означает, что этот поток излучения обладал очень большой мощностью. Ученые отметили, что не удивительно, почему он произвел такой эффект на Земле.

Напомним, в солнечном пятне AR3213 произошли мощные вспышки класса Х1.1. Это привело к проблемам радиосвязи на планете Земля.

Также мы писали, что солнечное пятно, недавно обнаруженное учеными, привело к мощному взрыву. Солнечная вспышка Х-класса вызвала коротковолновые радиоотключения в южной части Тихого океана.

Добавим, что ученые прогнозируют, что в марте может быть пять магнитных бурь. Первая из них ожидается уже в начале марта.