На Солнце зафиксировали извержение такой силы, что в Америке отключилась радиосвязь
На Солнце зафиксирована вспышка класса Х2.1. Выброс энергии вызвал отключение коротковолновой радиосвязи над территорией Северной и Южной Америки.
Об этом сообщает Space.
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Выброс энергии привел к появлению мощной геомагнитной бури на Земле 7 марта.
В NASA сообщили, что очередная вспышка произошла в месте "рождения" таких явлений — одном из солнечных пятен, которое называется AR 3234.
"Солнечные ученые классифицируют мощные вспышки на три категории, где C — самая слабая, M — средней силы, а X — самая мощная", — говорится в сообщении.
Класс Х2.1 означает, что этот поток излучения обладал очень большой мощностью. Ученые отметили, что не удивительно, почему он произвел такой эффект на Земле.
Напомним, в солнечном пятне AR3213 произошли мощные вспышки класса Х1.1. Это привело к проблемам радиосвязи на планете Земля.
Также мы писали, что солнечное пятно, недавно обнаруженное учеными, привело к мощному взрыву. Солнечная вспышка Х-класса вызвала коротковолновые радиоотключения в южной части Тихого океана.
Добавим, что ученые прогнозируют, что в марте может быть пять магнитных бурь. Первая из них ожидается уже в начале марта.