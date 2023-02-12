Спалахи на Сонці спровокували проблеми на Землі - деталі

На Землі почалися проблеми через потужний спалах на Сонці: вражаючі кадри
У сонячній плямі AR3213 відбулися потужні спалахи класу Х1.1. Це призвело до проблем із радіозв'язком на планеті Земля.
Про це пише HiTech.
-
Гвардіола про травму Холанда: чи зіграє нападник проти "Арсеналу"
-
В Україні здорожчали сіль та борошно: які зараз ціни
-
"Манчестер сіті" переміг "Астон Віллу" й скоротив відставання від "Арсеналу" до трьох очок
-
У Генштабі розповіли про удари по окупантах сьогодні
-
Як Іран відправляв ударні дрони рф: пояснення ЗМІ
-
В який час доби найкраще літати літаками: думка експертів
-
Є опір: Зеленський розповів про атомні санкції проти рф
-
У Бердянську окупанти розігнали пенсіонерів пострілами біля пошти
-
Окупанти атакували дронами Дніпропетровщину: повідомляють про вибухи
-
Морозна погода без опадів: який прогноз очікує на українців завтра
Сонячний спалах
У повідомленні зазначається, що така подія зафіксована приладами космічного апарату SDO. При цьому у бік нашої планети полетів потік сонячних частинок, що призвів до відключення на цілу годину радіозв'язку в районі Південної Америки.
Також повідомляється, що на початку поточного тижня у зверненій до Землі сонячній плямі AR3213, яка вдесятеро більша за розміри нашої планети, відбулася серія сильних спалахів. Це були сонячні спалахи М-класу, які набагато слабші від спалахів Х-класу.
Величезна сонячна пляма продовжує проявляти ознаки сильної активності, і незабаром можуть з'явитися потужніші спалахи. Вони можуть супроводжуватись корональними викидами маси.
Нагадаємо, що компанія Rolls-Royce показала рендер ядерного реактора, який має забезпечити енергією базу на Місяці чи Марсі. Крім того, такий двигун повинен застосовуватися і в космічних кораблях.
Показаний мікрореактор, розроблений Rolls-Royce, являє собою автономне та енергомістке рішення для використання в космічних дослідженнях поверхні інших планет або супутників, або для забезпечення живленням космічного корабля.