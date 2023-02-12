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На Землі почалися проблеми через потужний спалах на Сонці: вражаючі кадри

12 лютого 2023 22:52
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Спалахи на Сонці спровокували проблеми на Землі - деталі
Сонце та планета Земля
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У сонячній плямі AR3213 відбулися потужні спалахи класу Х1.1. Це призвело до проблем із радіозв'язком на планеті Земля.

Про це пише HiTech.

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У повідомленні зазначається, що така подія зафіксована приладами космічного апарату SDO. При цьому у бік нашої планети полетів потік сонячних частинок, що призвів до відключення на цілу годину радіозв'язку в районі Південної Америки.

Також повідомляється, що на початку поточного тижня у зверненій до Землі сонячній плямі AR3213, яка вдесятеро більша за розміри нашої планети, відбулася серія сильних спалахів. Це були сонячні спалахи М-класу, які набагато слабші від спалахів Х-класу.

Величезна сонячна пляма продовжує проявляти ознаки сильної активності, і незабаром можуть з'явитися потужніші спалахи. Вони можуть супроводжуватись корональними викидами маси.

Нагадаємо, що компанія Rolls-Royce показала рендер ядерного реактора, який має забезпечити енергією базу на Місяці чи Марсі. Крім того, такий двигун повинен застосовуватися і в космічних кораблях.

Показаний мікрореактор, розроблений Rolls-Royce, являє собою автономне та енергомістке рішення для використання в космічних дослідженнях поверхні інших планет або супутників, або для забезпечення живленням космічного корабля.

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