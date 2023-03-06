Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Космос arrow На Сонці зафіксували виверження такої сили, що в Америці вимкнувся радіозв'язок arrow

На Сонці зафіксували виверження такої сили, що в Америці вимкнувся радіозв'язок

6 березня 2023 16:22
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Спалахи на Сонці
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

На Сонці зафіксували спалах класу Х2.1. Викид енергії спричинив відключення короткохвильового радіозв'язку над територією Північної та Південної Америки.

Про це повідомляє Space.

Читайте також:

Деталі

Викид енергії спричинив появу потужної геомагнітної бурі на Землі 7 березня.

У NASA повідомили, що черговий спалах стався у місці "народження" таких явищ — одній із сонячних плям, яка називається AR 3234.

"Сонячні вчені класифікують потужні спалахи на три категорії, де C — найслабший, M — середньої сили, а X — найпотужніший", — йдеться в повідомленні.

Клас Х2.1 означає, що цей потік випромінювання мав надзвичайно велику потужність. Вчені зазначили, що не дивно, чому він справив такий ефект на Землі.

Нагадаємо, у сонячній плямі AR3213 відбулися потужні спалахи класу Х1.1. Це призвело до проблем із радіозв'язком на планеті Земля.

Також ми писали, що сонячна пляма, яку нещодавно виявили науковці, призвела до потужного вибуху. Сонячний спалах Х-класу спричинив короткохвильові радіовідключення в південній частині Тихого океану.

Додамо, що науковці прогнозують, що у березні може бути п'ять магнітних бурь. Перша з них очікується уже на початку березня. 

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

17:28 Хай живе корупція: в росії організацію Transparency International назвали "небажаною"

Новина з фото

17:26СБУ ліквідувала мережу підпільних казино, які фінансували окупаційні органи через колаборанта Сальдо

Новина з відео

17:16На Харківщині проходить навчання добровольців «Гвардії наступу»

17:15 Чемпіонат Європи з фехтування: одеські спортсмени увійшли в топ-10 найсильніших

Новина з фото

17:07 У Бєлгородські області "бавовна": пошкоджено єдиний магазин на все село й не тільки

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

17:03 Блогер з Хмельницького влаштував самосуд над чоловіком за крадіжку: деталі

Ексклюзив

16:53Відпочинок за кордоном: куди українці бронюють путівки

16:47 На Харківщині українські захисники допомогли евакуювати коня

Новина з відео

16:45 Готуйтеся до грандіозних змін: як повня 7 березня вплине на життя знаків зодіаку

16:44 Білоруській опозиціонерці Тихановській заочно дали 15 років колонії: як вона відреагувала

Новина з відео

17:16На Харківщині проходить навчання добровольців «Гвардії наступу»

Новина з відео

17:03 Блогер з Хмельницького влаштував самосуд над чоловіком за крадіжку: деталі

Новина з відео

16:45 Готуйтеся до грандіозних змін: як повня 7 березня вплине на життя знаків зодіаку

Новина з відео

16:21 Розстріляний маршрут: у Нацполіції опублікували фільм про звірства окупантів в Ірпені

Новина з відео

13:12 Пономарьов та DZIDZIO заспівають заради захисників Бахмута

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Термінова новина

12:27​​​​​​​Директором НАБУ призначили Кривоноса

Новина з відео

11:37 "Мій товстун": Ріанна показала засмученого сина та пояснила, чому він плаче

Новина з відео

11:09 Вже не "пацюки", а брати й сестри: скандальний стендапер-втікач Щегель вибачився перед українцями

Новина з відео

08:52 У Запоріжжі мешканка зруйнованого будинку розкритикувала мера: людей кинули напризволяще

Новина з відео

08:05 "Усім українцям, які борються та гинуть": Марта Костюк виграла свій перший титул WTA

13:35Новий очільник НАБУ: що відомо про  Семена Кривоноса

Ексклюзив

11:23Перші українські пілоти вже у США: всі деталі — ексклюзив

Ексклюзив

08:00Хочемо поховати з почестями: сім'я спецпризначенця КОРД благає повернути його тіло з полону

07:00П'ять речей, які необхідно знати про ситуацію у Придністров'ї

06:23Масштабна індексація в Україні: кому перепало лише 100 грн

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:00Чотири фактори того, що західні санкції поки не призводять до краху російської економіки

18:00Хоробра Литва: як країна протистояла трьом автократіям, включно з росією

Ексклюзив

08:00Трофейна зброя: чим ЗСУ посилили свою міць. Машини розвідки

18:00Ретроградний Юпітер та гібридне затемнення: які випробування підготували Україні зірки цього року

Ексклюзив

12:00Бавовна, півник та пес Патрон: ювелір із Гостомеля перетворює улюблені меми українців на прикраси

Актуальне по темі

None 6 Березень 17:28

Хай живе корупція: в росії організацію Transparency International назвали "небажаною"

None 6 Березень 17:26

СБУ ліквідувала мережу підпільних казино, які фінансували окупаційні органи через колаборанта Сальдо

None 6 Березень 17:08

Чемпіонат Європи з фехтування: одеські спортсмени увійшли в топ-10 найсильніших

None 6 Березень 17:07

У Бєлгородські області "бавовна": пошкоджено єдиний магазин на все село й не тільки

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB