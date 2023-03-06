На Сонці зафіксували виверження такої сили, що в Америці вимкнувся радіозв'язок

Спалахи на Сонці

На Сонці зафіксували спалах класу Х2.1. Викид енергії спричинив відключення короткохвильового радіозв'язку над територією Північної та Південної Америки.

Про це повідомляє Space.

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Викид енергії спричинив появу потужної геомагнітної бурі на Землі 7 березня.

У NASA повідомили, що черговий спалах стався у місці "народження" таких явищ — одній із сонячних плям, яка називається AR 3234.

"Сонячні вчені класифікують потужні спалахи на три категорії, де C — найслабший, M — середньої сили, а X — найпотужніший", — йдеться в повідомленні.

Клас Х2.1 означає, що цей потік випромінювання мав надзвичайно велику потужність. Вчені зазначили, що не дивно, чому він справив такий ефект на Землі.

Нагадаємо, у сонячній плямі AR3213 відбулися потужні спалахи класу Х1.1. Це призвело до проблем із радіозв'язком на планеті Земля.

Також ми писали, що сонячна пляма, яку нещодавно виявили науковці, призвела до потужного вибуху. Сонячний спалах Х-класу спричинив короткохвильові радіовідключення в південній частині Тихого океану.

Додамо, що науковці прогнозують, що у березні може бути п'ять магнітних бурь. Перша з них очікується уже на початку березня.