Ученые впервые заметили редкое явление на Уране — невероятные кадры

Планета Уран во Вселенной. Фото: Pinterest

Исследователи сделали невероятное открытие, которое поможет им раскрыть тайну некоторых планет в Солнечной системе. Так, ученым впервые удалось увидеть невероятное инфракрасное полярное сияние, которое произошло на ледяной планете Уран.

Об этом сообщает IFLScience.

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Невероятное открытие

Еще в 1986 году исследователи впервые увидели на Уране ультрафиолетовые полярные сияния, но именно инфракрасные им впервые удалось обнаружить с помощью телескопа в Обсерватории Кека на Гавайях. Дело в том, что такие сияния невозможно просто так увидеть на Уране, ведь его атмосфера состоит, в основном, из водорода и гелия.

Как утверждают исследователи, Уран имеет температуру, которая на сотни градусов Цельсия выше той, которую предполагает моделирование. Это может происходить из-за энергичного полярного сияния, которое создает и отправляет тепло в магнитный экватор.

Иллюстрация инфракрасного полярного сияния на Уране. Фото: NASA

Многие уже известные экзопланеты имеют такой же размер, как у Нептуна и Урана. Это может указывать на тот факт, что у них такие же атмосферные и магнитные характеристики, как у этих двух планет, которые называются ледяными гигантами.

Изучение этого инфракрасного полярного сияния, которое ученые увидели на Уране, может помочь определить характеристики атмосфер и магнитных полей далеких миров. По словам исследователи, это может помочь узнать, пригодны ли эти планеты для жизни.

Комментарий ученых

По словам ученых, изучение этого сияния поможет им узнать много интересного о планетах.

"У нас не так много исследований по этому явлению, поэтому мы не знаем, какое влияние это будет иметь на системы, которые зависят от магнитного поля Земли, такие как спутники, средства связи и навигация. Однако, этот процесс происходит ежедневно на Уране из-за уникального расхождения оси вращения и магнитной оси. Продолжение изучения полярного сияния Урана даст данные о том, чего мы можем ожидать, когда Земля продемонстрирует предстоящий переворот полюсов, и что это будет означать для ее магнитного поля", — говорит автор исследования и аспирант Школы физики и астрономии Лестер Эмма Томас.

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