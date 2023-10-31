Вчені вперше помітили рідкісне явище на Урані — неймовірні кадри

Планета Уран у Всесвіті. Фото: Pinterest

Дослідники зробили неймовірне відкриття, яке допоможе їм розкрити таємницю деяких планет в Сонячній системі. Так, вченим вперше вдалося побачити неймовірне інфрачервоне полярне сяйво, яке сталося на крижаній планеті Уран.

Про це повідомляє IFLScience.

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Неймовірне відкриття

Ще у 1986 році дослідники вперше побачили на Урані ультрафіолетові полярні сяйва, але саме інфрачервоні їм вперше вдалося виявити за допомогою телескопа в Обсерваторії Кека на Гаваях. Справа в тому, що такі сяйва не можливо просто так побачити на Урані, адже його атмосфера складається здебільшого з водню і гелію.

Як стверджують дослідники, Уран має температуру, яка на сотні градусів Цельсія вища за ту, яку передбачає моделювання. Це може відбуватися через енергійне полярне сяйво, яке створює та надсилає тепло до магнітного екватора.

Ілюстрація інфрачервоного полярного сяйва на Урані. Фото: NASA

Багато вже відомих екзопланет мають такий самий розмір, як у Нептуна та Урана. Це може вказувати на той факт, що в них такі ж атмосферні та магнітні характеристики, як в цих двох планет, яких називають крижаними гігантами.

Вивчення цього інфрачервоного полярного сяйва, яке вчені побачили на Урані, може допомогти їм визначити характеристики атмосфер і магнітних полів далеких світів. За словами дослідники, це може допомогти дізнатися, чи придатні ці планети для життя.

Коментар вчених

За словами вчених, вивчення цього сяйва допоможе їм дізнатися багато чого цікавого про планети.

"У нас не так багато досліджень щодо цього явища, тому ми не знаємо, який вплив це матиме на системи, які залежать від магнітного поля Землі, такі як супутники, засоби зв’язку та навігація. Однак, цей процес відбувається щодня на Урані через унікальну розбіжність осі обертання та магнітної осі. Продовження вивчення полярного сяйва Урана дасть дані про те, чого ми можемо очікувати, коли Земля продемонструє майбутній переворот полюсів, і що це означатиме для її магнітного поля", — каже авторка дослідження і аспірантка Школи фізики та астрономії Лестера Емма Томас.

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