Вспышки на Солнце спровоцировали проблемы на Земле - детали

На Земле начались проблемы из-за мощной вспышки на Солнце: впечатляющие кадры
В солнечном пятне AR3213 произошли мощные вспышки класса Х1.1. Это привело к проблемам с радиосвязью на планете Земля.
Об этом пишет HiTech.
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Солнечная вспышка
В сообщении указывается, что такое событие зафиксировали приборы космического аппарата SDO. При этом в сторону нашей планеты полетел поток солнечных частиц, приведший к отключению на целый час радиосвязи в районе Южной Америки.
Также сообщается, что в начале текущей недели в обращенном к Земле солнечном пятне AR3213, которое в десять раз больше размеров нашей планеты, произошла серия сильных вспышек. Это были солнечные вспышки М-класса, которые намного слабее вспышек Х-класса.
Огромное солнечное пятно продолжает проявлять признаки сильной активности, и в скором времени могут появиться более мощные вспышки. Они могут сопровождаться корональными выбросами массы.
Напомним, что компания Rolls-Royce показала рендер ядерного реактора, который должен обеспечить энергией базу на Луне или Марсе. Кроме того, такой двигатель должен также применяться и в космических кораблях.
Указанный микрореактор, разработанный Rolls-Royce, представляет собой автономное и энергоемкое решение для использования в космических исследованиях поверхности других планет или спутников или для обеспечения питанием космического корабля.