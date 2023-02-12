Вспышки на Солнце спровоцировали проблемы на Земле - детали

Солнце и планета Земля

В солнечном пятне AR3213 произошли мощные вспышки класса Х1.1. Это привело к проблемам с радиосвязью на планете Земля.

Об этом пишет HiTech.

Солнечная вспышка

В сообщении указывается, что такое событие зафиксировали приборы космического аппарата SDO. При этом в сторону нашей планеты полетел поток солнечных частиц, приведший к отключению на целый час радиосвязи в районе Южной Америки.

Также сообщается, что в начале текущей недели в обращенном к Земле солнечном пятне AR3213, которое в десять раз больше размеров нашей планеты, произошла серия сильных вспышек. Это были солнечные вспышки М-класса, которые намного слабее вспышек Х-класса.

Огромное солнечное пятно продолжает проявлять признаки сильной активности, и в скором времени могут появиться более мощные вспышки. Они могут сопровождаться корональными выбросами массы.

Напомним, что компания Rolls-Royce показала рендер ядерного реактора, который должен обеспечить энергией базу на Луне или Марсе. Кроме того, такой двигатель должен также применяться и в космических кораблях.

Указанный микрореактор, разработанный Rolls-Royce, представляет собой автономное и энергоемкое решение для использования в космических исследованиях поверхности других планет или спутников или для обеспечения питанием космического корабля.