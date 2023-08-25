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Над Україною зійде Блакитний Місяць: коли можна побачити унікальне явище

25 серпня 2023 03:54
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Над Україною зійде Блакитний Місяць: коли можна побачити унікальне явище
Блакитний Місяць у небі. Фото: depositphotos.com
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Українці у ніч на 30 серпня можуть побачити повний Місяць, який цього разу буде Блакитним. Для цього необхідно відразу після заходу сонця дивитися прямо на схід.

Про це повідомляє Space.

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Блакитний Місяць

Повідомляється, що Блакитний Місяць у серпні 2023 року зійде всього за один тиждень.

Щоб знайти Блакитний Місяць, потрібно подивіться на схід відразу після заходу сонця. Місяць важко не помітити, оскільки це буде найяскравіший і найбільший Місяць року. 

"Цей Місяць примітний з кількох причин: по-перше, це не тільки повний місяць, але він також є Блакитним Місяцем, що означає, що це третій повний Місяць у сезоні", — йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що Блакитні Місяці відбуваються відносно часто: раз на два-три роки. Останній Блакитний Місяць зійшов у серпні 2021 року, а наступний очікується в серпні наступного року. 

Нагадаємо, до 15 листопада до запуску може бути готовий 3-метровий місяцехід Nova-C.  Він полетить на ракеті SpaceX. Про це заявляють у компанії Intuitive Machines, що позиціонує себе як перше приватне підприємство, яке безпечно здійснить посадку на Місяць

Проте дата запуску ракети SpaceX Falcon 9 залежить від щільного графіка космічного центру NASA імені Кеннеді.

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