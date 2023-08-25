Над Україною зійде Блакитний Місяць: коли можна побачити унікальне явище
Українці у ніч на 30 серпня можуть побачити повний Місяць, який цього разу буде Блакитним. Для цього необхідно відразу після заходу сонця дивитися прямо на схід.
Про це повідомляє Space.
Блакитний Місяць
Повідомляється, що Блакитний Місяць у серпні 2023 року зійде всього за один тиждень.
Щоб знайти Блакитний Місяць, потрібно подивіться на схід відразу після заходу сонця. Місяць важко не помітити, оскільки це буде найяскравіший і найбільший Місяць року.
"Цей Місяць примітний з кількох причин: по-перше, це не тільки повний місяць, але він також є Блакитним Місяцем, що означає, що це третій повний Місяць у сезоні", — йдеться в повідомленні.
Також зазначається, що Блакитні Місяці відбуваються відносно часто: раз на два-три роки. Останній Блакитний Місяць зійшов у серпні 2021 року, а наступний очікується в серпні наступного року.
Нагадаємо, до 15 листопада до запуску може бути готовий 3-метровий місяцехід Nova-C. Він полетить на ракеті SpaceX. Про це заявляють у компанії Intuitive Machines, що позиціонує себе як перше приватне підприємство, яке безпечно здійснить посадку на Місяць.
Проте дата запуску ракети SpaceX Falcon 9 залежить від щільного графіка космічного центру NASA імені Кеннеді.