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Над Землей взошла Голубая Луна: чем особенно это явление

29 августа 2023 22:57
- Мария Кучеренко
30 августа над Землей взойдет Голубое супер полнолуние
Голубое суперполнолуние взойдет над Землей 30 августа. Фото: Google
- Мария Кучеренко

В ночь на 30 августа над Землей взошла Голубая Луна. Украинцы смогут наблюдать явление невооруженным глазом.

Об этом сообщает Space.com.

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Чем особенна Голубая Луна

В конце августа Луна будет самой большой и яркой в этом году. Однако у нее не будет синей или голубой окраски. Ее так называют из-за того, что это будет третье полнолуние в сезоне с четырех полных месяцев. Еще одна причина — полная Луна взойдет над землей второй раз за август, первый раз ее видели первого числа.

Голубая Луна будет еще и суперполной, потому что совпадет с перигеем — точкой орбиты, когда Луна подходит ближе всего к Земле. Для жителей Земли естественный спутник планеты будет казаться гораздо ярче и больше обычного.

Когда украинцы могут увидеть Голубую Луну

Голубая Луна взошла над Землей в ночь на 30 августа. Увидеть ее несложно, ведь она будет большой и яркой.

Однако суперполнолуние не единственное интересное явление, за которым могут понаблюдать украинцы. Над Землей взойдет еще и Сатурн. Для жителей Северного полушария, где живут и украинцы, планету видно выше и правее Луны. В этот момент она будет находиться в созвездии Водолея. А вот в Южном полушарии Сатурн нужно искать под Луной.

Голубая Луна восходит над Землей каждые два-три года. Последний раз ее видели в августе 2021 года, а в следующий раз она появится в августе 2024 года.

Напомним, из атмосферы Нептуна исчезли почти все облака. Однако исследование показало, что с планетой такое происходит не в первый раз. Формирование и рассеивание облаков связано с солнечной активностью.

 

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