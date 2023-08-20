З атмосфери Нептуна зникли хмари: яка причина

Планета Нептун. Фото: Cosmoplanet

З атмосфери Нептуна зникли майже всі хмари. Однак дослідження виявило, що з планетою таке відбувається не вперше. Формування та розсіювання хмар пов'язане із сонячною активністю.

Про це дослідження розповідає обсерваторія Кека, а стаття науковців опублікована у журналі Icarus.

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Зникнення хмар з Нептуна

Учені вважають, що, коли наше світило знижує активність, Нептуну не вистачає ультрафіолетового випромінювання, завдяки якому на ньому з'являються хмари.

Наземна обсерваторія Кека, космічний телескоп "Габбл" та науковці з Каліфорнійського університету у Берклі спільно з колегами отримали зображення планети з 1994 по 2020 роки. Вчені помітили, що у 2019 році Нептун почав втрачати білі хмари. Як виявилося, активність хмар на планеті мінлива.

Світлини Нептуна, які у різні роки зробив телескоп "Габбл". Фото: NASA

На світлинах можна побачити, що у 2002 році хмар було багато через те, що планета відбивала багато світла своїм серпанком. Однак у 2007 році відбивальна здатність Нептуна знизилася. Астрономи пов'язали це зі зменшенням кількості хмар.

Коли повернуться хмари

Науковці вважають, що хмарність на Нептуні пов'язана із сонячними циклами, тобто періодичними змінами максимумів і мінімумів сонячної активності. Вони відзначаються збільшенням або зменшенням кількості сонячних плям, від яких залежать появи магнітної бурі та рентгенівських спалахів.

Астрономи заявили, що інтенсивність ультрафіолетового випромінювання робить свій внесок у хімічні реакції, які відбуваються в атмосфері Нептуна.

За словами науковців, хмари утворюються під час фотохімічних реакцій з газоподібним метаном, а оскільки планета перебуває на відстані майже 4,5 мільярда кілометрів від Сонця, то зміни погоди відбуваються мінімум через два роки після сонячного максимуму.

Ймовірно, що хмари повернуться на Нептун у 2025 році через пік сонячної активності.

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