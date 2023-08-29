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Над Землею зійшов Блакитний Місяць: чим особливе це явище

29 серпня 2023 22:57
- Марія Кучеренко
30 серпня над Землею зійде Блакитна суперповня
Блакитна суперповня зійде над Землею 30 серпня. Фото: Google
- Марія Кучеренко

В ніч на 30 серпня над Землею зійшов Блакитний Місяць. Українці зможуть спостерігати явище неозброєним оком. 

Про це повідомляє Space.com

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Чим особливий Блакитний Місяць 

Наприкінці серпня Місяць буде найбільшим і найяскравішим цьогоріч. Проте він не матиме синього чи блакитного забарвлення. Його так називають через те, що це буде третя повня в сезоні з чотирьох повних місяців. Ще одна причина — повний Місяць зійде над землею вдруге за серпень, перший раз його бачили першого числа. 

Блакитний Місяць буде ще й суперповнею, бо він збігатиметься з перигеєм — точкою орбіти, коли Місяць підходить найближче до Землі. Для жителів Землі природний супутник планети здаватиметься набагато яскравішим і більшим, ніж зазвичай. 

Коли українці можуть побачити Блакитний Місяць 

Блакитний Місяць зійшов над Землею в ніч на 30 серпня. Побачити його буде нескладно, адже буде він великим та яскравим. 

Однак суперповня — не єдине цікаве явище, за яким можуть поспостерігати українці. Над Землею зійде ще й Сатурн. Для мешканців Північної півкулі, де живуть і українці, планета буде вище і правіше за Місяць та перебуватиме в сузір'ї Водолія. А от у Південній півкулі Сатурн треба буде шукати під Місяцем.

Блакитний Місяць сходить над Землею кожні два-три роки. Востаннє його бачили у серпні 2021 року, а наступного разу він з'явиться у серпні 2024 року.

Нагадаємо, з атмосфери Нептуна зникли майже всі хмари. Однак дослідження виявило, що з планетою таке відбувається не вперше. Формування та розсіювання хмар пов'язане із сонячною активністю.

 

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