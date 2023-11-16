По Земле впервые ударил самый мощный в истории космический взрыв — чем это чревато

Воздействие мощного взрыва на нашу планету. Фото: Naked Science

В прошлом году ученые зафиксировали сильнейший выброс энергии, называемый гамма-всплеском. Недавно исследователи отметили, что это мощное космическое явление впервые коснулось верхней части ионосферы нашей планеты.

Об этом сообщает Space.

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В 2022 году произошел очень сильный выброс энергии, который в десять раз мощнее всех гамма-всплесков, которые происходили ранее. Ученые считают, что при таких взрывах выходит такое же количество энергии за короткий промежуток времени, как у Солнца за миллиарды лет.

Гамма-всплеск через час после возникновения. Фото: NASA

Сначала ученые полагали, что этот всплеск произошел в пределах Млечного Пути, но потом они выяснили, что он произошел на расстоянии в два миллиарда световых лет от Земли в другой галактике. По мнению исследователей, всплеск произошел из-за взрыва массивной звезды, но его последствий не обнаружено.

Воздействие гамма-всплеска на Землю

Ученые провели новое исследование, в результате которого определили, что этот взрыв оказался не только рекордным, но и впервые затронул атмосферу нашей планеты. Ученые использовали данные космических аппаратов и выяснили, что взрыв изменил верхнюю часть ионосферы Земли, то есть, ее верхней атмосферы.

По словам ученых, взрыв изменил электрическое поле ионосферы, то есть, все заряженные частицы, которые есть в этом слое, почувствовали рекордный выброс энергии. Ученые отмечают, что такое явление они заметили впервые, что очень их удивило.

Моделирование влияния гамма-всплеска на ионосферу Земли. Фото: ESA

Также они говорят, что этот взрыв повлиял и на нижние части ионосферы нашей планеты. По словам ученых, эти данные очень важны, ведь жизнь на нашей планете зависит от стабильности ее атмосферы.

По данным ученых, влияние этого космического явления они заметили на расстоянии в 50 километров над поверхностью Земли. Это, в свою очередь, сравнимо с тем, как влияют солнечные частицы, проникающие на поверхность нашей планеты после вспышек на Солнце.

Как гамма-всплеск повлиял на человечество

Ученые утверждают, что никаких трагических последствий для людей этот взрыв не повлек. Но если этот всплеск произойдет поближе к Земле, он может истощить весь озоновый слой в стратосфере планеты. Исследователи говорят, что сейчас озоновый слой Земли находится в нормальном состоянии.

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