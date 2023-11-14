Космічна станція Starlab — що відомо про високотехнологічну заміну МКС

Майбутня космічна станція Starlab. Зображення: Voyager Space

Вчені будують гідну та високотехнологічну заміну Міжнародній космічній станції (МКС). Аванпост, названий Starlab, має стати туристичним центром, а також центром досліджень і виробництва, який сприятиме зростанню позаземної економіки.

У чому унікальність нової космічної станції Starlab, як вона виглядатиме та хто займатиметься її будівництвом і запуском, пише New Atlas.

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Так, зазначається, що МКС мають вивести з експлуатації 2030 року. Тоді як Starlab планують запустити, за деякими джерелами, 2027 року, за іншими 2028 року.

Створенням та запуском на орбіту Землі одної нової космічної станції займатимуться:

Європейське космічне агентство (ESA);

Приватна європейська компанія Airbus Defence and Space;

Приватна американська компанія Voyager Space.

Відомо, що між ними вже було укладено відповідну трьохсторонню технологічну угоду.

Варто зауважити, що станція Starlab матиме набагато менший розмір, ніж МКС, але технологічно вона буде набагато кращою.

Як виглядатиме майбутня комічна станція Starlab. Фото: ESA

Судячи з представлених проєктних зображень, новий аванпост складатиметься з трьох модулів:

1. Житловий

Житловий модуль на 340 кубічних метрів буде розрахований на екіпаж з чотирьох людей. До нього зможуть приєднуватися космічні кораблі завдяки універсальній стикувальній системі.

2. Науковий

Він буде розміщений поруч із житловим і також матиме місця для кріплення обладнання для проведення експериментів. Крім того, науковий модуль матиме роботизований маніпулятор.

3. Технічний

У третьому модулі будуть розміщені двигуни для підтримки правильного положення станції в космосі, а також сонячні панелі для забезпечення Starlab електроенергією.

Космічна станція Starlab — вид спереду. Фото ESA

Як заявила ESA, буде створено всю необхідну інфраструктуру, яка забезпечить "життя" орбітального комплексу, куди зможуть прилітати як пілотовані, так і вантажні космічні кораблі.

При цьому станцію зможуть використовувати не тільки державні організації, а й приватні компанії.

Другу таку космічну станцію вільного польоту на низькій навколоземній орбіті будуватимуть компанії Nanoracks (США), Voyager Space (Європа) та Lockheed Martin (США). Про це вони оголосили ще 21 жовтня.

Що відомо про МКС

25 років тому на орбіту було запущено перший модуль МКС, а трохи згодом станція перетворилася на 100-тонний орбітальний науковий комплекс. Внутрішній обсяг всієї Міжнародної космічної станції становить 916 кубічних метрів.

На МКС побували сотні астронавтів і було проведено тисячі досліджень. Але через 7 років станція закінчить свою роботу і буде затоплена в Тихому океані. Все це пов'язано з тим, що станція технологічно застаріла і незабаром стане небезпечною для астронавтів.

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