По Землі вперше ударив найпотужніший в історії космічний вибух — чим це загрожує

Вплив потужного вибуху на нашу планету. Фото: Naked Science

Минулого року вчені зафіксували найсильніший викид енергії, який називається гамма-сплеском. Нещодавно дослідники зазначили, що це потужне космічне явище вперше торкнулося верхньої частини іоносфери нашої планети.

Про це повідомляє Space.

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Що відомо про найпотужніший гамма-сплеск

У 2022 році стався дуже сильний викид енергії, який у десять разів потужніший, ніж всі гамма-сплески, які відбувалися раніше. Вчені вважають, що під час таких вибухів виходить така ж кількість енергії за короткий проміжок часу, як у Сонця за мільярди років.

Гамма-сплеск за годину після виникнення. Фото: NASA

Спочатку вчені думали, що цей сплеск відбувся у межах Чумацього Шляху, але потім вони з’ясували, що він стався на відстані у два мільярди світлових років від Землі в іншій галактиці. За думкою дослідників, сплеск стався через вибух масивної зірки, але його наслідків не виявлено.

Вплив гамма-сплеску на Землю

Вчені провели нове дослідження, в результаті якого визначили, що цей вибух виявився не тільки рекордним, а й вперше торкнувся атмосфери нашої планети. Науковці використали дані космічних апаратів і з’ясували, що вибух змінив верхню частину іоносфери Землі, тобто, її верхньої атмосфери.

За словами вчених, вибух змінив електричне поле іоносфери, тобто, всі заряджені частинки, які є в цьому шарі, відчули рекордний викид енергії. Вчені зазначають, що таке явище вони помітили вперше, що дуже їх здивувало.

Моделювання впливу гамма-сплеску на іоносферу Землі. Фото: ESA

Також вони кажуть, що цей вибух вплинув і на нижні частини іоносфери нашої планети. За словами вчених, ці дані є дуже важливими, адже життя на нашій планеті залежить від стабільності її атмосфери.

За даними науковців, вплив цього космічного явища вони помітили на відстані у 50 кілометрів над поверхнею Землі. Це, в свою чергу, можна порівняти із тим, як впливають сонячні частинки, які проникають на поверхню нашої планети після спалахів на Сонці.

Як гамма-сплеск вплинув на людство

Вчені стверджують, що ніяких трагічних наслідків для людей цей вибух не спричинив. Але якщо цей сплеск станеться ближче до Землі, він може виснажити весь озоновий шар у стратосфері планети. Дослідники кажуть, що зараз озоновий шар Землі у нормальному стані.

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