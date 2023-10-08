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NASA хочет печатать на 3D-принтере дома на Луне

8 октября 2023 02:43
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
NASA хочет печатать на 3D-принтере дома на Луне
NASA хочет печатать на 3D-принтере дома на Луне. Фото: скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

NASA хочет создавать 3D-печатные дома на Луне к 2040 году. В них будут жить как астронавты, так и рядовые граждане. Амбициозный план агентства ученые из NASA считают достаточно реалистичным.

Об этом пишет издание Techspot.

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Предполагается, что на Луну отправят 3D-принтер, который будет строить здания из лунного бетона, изготовленного из каменных частиц, минеральных фрагментов и пыли с поверхности Луны.

Для этого проекта NASA сотрудничает с компанией ICON из Остина, которая строит дома с помощью 3D-печати. Сейчас NASA работает над симуляцией лунного бетона, чтобы все протестировать на Земле.

Первым шагом в реализации этого плана станет миссия Artemis 2, которая отправит астронавтов на орбиту Луны в следующем году.

Напомним, астронавт NASA Фрэнк Рубио установил рекорд по самому долгому пребыванию в космосе среди астронавтов NASA. Он побил предыдущее достижение в 355 дней, 3 часа и 45 минут, принадлежащего астронавту NASA Марку Ванде Хэю.

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