NASA перерабатывает 98% мочи и пота астронавтов в питьевую воду

Астронавты в космосе. Фото: google.com

Космическая компания NASA заявила, что перерабатывает 98% всей воды, которую астронавты приносят на борт станции. Конечно, в эту цифру входят моча и пот "космических путешественников".

Об этом сообщает Engadget.

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Моча и пот астронавтов перерабатываются в питьевую воду.

В компании разъясняют, как это происходит. При переработке используются "усовершенствованные осушители воздуха", чтобы улавливать влагу. Речь идет о процессе, когда экипаж на станции дышит и выделяет пот, выполняя ежедневные задания.

Другая же система называется "Ассамблея процессора мочи". Она перерабатывает мочу астронавтов. Как объясняет NASA, процесс дистилляции производит воду и рассол мочи, который все еще содержит H2O, его можно восстановить.

"Агентство недавно начало тестировать новое устройство, которое может извлекать оставшуюся в рассоле воду и именно благодаря этой системе NASA зафиксировало 98-процентный уровень восстановления воды на космической станции, в то время, когда ранее станция перерабатывала примерно 93-94 процента воды, которую астронавты брали на борт", — говорится в сообщении.

Выходит, люди пьют мочу астронавтов?

В компании уверяют, что процесс обработки проходит тщательно.

"Обработка принципиально подобна некоторым наземным системам распределения воды, выполняемой в условиях микрогравитации. Экипаж не пьет мочу; они пьют воду, которая была регенерирована, отфильтрована и очищена таким образом, что она чище той, которую мы пьем. ем здесь, на Земле", — сказала менеджер водных подсистем NASA ECLSS Джил Уильямсон.

Напомним, ранее мы писали, что NASA выбрало компании, которые будут участвовать во второй программе Collaborations for Commercial Space Capabilities-2 (CCSC). Основная цель этой программы – создать новые коммерческие космические станции и технологии на низкой околоземной орбите.

Добавим, что американское космическое ведомство подкорректировало планы по колонизации Луны. Вероятнее всего, высадка людей произойдет не раньше 2026 года, то есть на год позже, чем заявляли до недавнего времени.