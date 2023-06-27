NASA переробляє 98% сечі та поту астронавтів у питну воду

Астронавти в космосі. Фото: google.com

Космічна компанія NASA заявила, що преробляє 98% усієї води, яку астронавти приносять на борт станції. Звісно, у цю цифру входять і сеча та піт "космічних мандрівників".

Про це повідомляє Engadget.

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Сеча та піт астронавтів переробляються в питну воду

У компанії пояснюють, як це відбувається. Під час переробки використовуються "вдосконалені осушувачі повітря", щоб вловлювати вологу. Йдеться про тей процес, коли екіпаж на станції дихає та виділяє піт, виконуючи щоденні завдання.

Інша ж система має назву "Асамблея процесора сечі". Вона переробляє сечу астронавтів. Як пояснює NASA, процес дистиляції виробляє воду та розсіл сечі, який все ще містить H2O, його і можна відновити.

"Агентство нещодавно почало тестувати новий пристрій, який може витягувати воду, що залишилася в розсолі, і саме завдяки цій системі NASA зафіксувало 98-відсотковий рівень відновлення води на космічній станції, у той час, коли раніше станція переробляла приблизно 93-94 відсотки води, яку астронавти брали на борт", — йдеться в повідомленні.

Виходить, люди пʼють сечу астронавтів?

У компанії запевняють, що процес оброблення проходить ретельно.

"Обробка принципово подібна до деяких наземних систем розподілу води, що виконується в умовах мікрогравітації. Екіпаж не п’є сечу; вони п’ють воду, яка була регенерована, відфільтрована та очищена таким чином, що вона чистіша за ту, яку ми п’ємо тут, на Землі", — сказала менеджер водних підсистем NASA ECLSS Джил Вільямсон.

Нагадаємо, раніше ми писали, що NASA обрала компанії, які будуть брати участь у другій програмі Collaborations for Commercial Space Capabilities-2 (CCSC). Основна мета цієї програми — створити нові комерційні космічні станції та технології на низькій навколоземній орбіті.

Додамо, що Американське космічне відомство підкоригувало плани з колонізації Місяця. Найімовірніше висадка людей відбудеться не раніше 2026 року, тобто на рік пізніше, ніж заявляли донедавна.