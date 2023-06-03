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NASA планирует заново исследовать НЛО

3 июня 2023 00:58
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
NASA планирует заново исследовать НЛО
Мужчина окрашивает логотип NASA. Фото: nasa.gov
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

NASA провело первую публичную встречу по расследованию неустановленных аномальных явлений (UAP), или же НЛО. Это свидетельствует о том, что организация серьезно относится к этой теме и намерена ее исследовать.

Об этом сообщает Sky&Telescope.

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Комиссия по исследованиям UAP

Комиссия из 16 экспертов, созданная специально для научного исследования UAP, проанализирует доступную несекретную информацию об этих явлениях и выяснит причины их возникновения.

Отмечается, что всего 2-5% наблюдений UAP невозможно объяснить деятельностью человека или природными явлениями, но точность их происхождения до сих пор не установлена. Правда, пока нет и конкретно согласованной системы для сбора информации об UAP.

NASA планирует начать новые наблюдения, задокументировав их и исследовав с максимальным научным усердием. Таким образом организация исключает предыдущие "доказательства" существования непонятного, с чем не согласны некоторые исследователи. По их мнению, NASA должно рассмотреть и эти материалы, несмотря на то, что они не были задокументированы в соответствии с научными стандартами.

Комиссия предлагает также создать постоянный офис в NASA для поддержки исследования необычных явлений, чтобы также развеять предубеждения и стереотипы на счет их.

Напомним, что уже через 17 лет — в 2040 году — на Марсе могут высадиться люди. Правда, в NASA считают, что выполнить эту задачу будет сложно, но космическое агентство постарается.

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