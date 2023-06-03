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NASA планує заново досліджувати НЛО

3 червня 2023 00:58
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
NASA планує заново досліджувати НЛО
Чоловік фарбує логотип NASA. Фото: nasa.gov
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

NASA провело першу публічну зустріч з розслідування невстановлених аномальних явищ (UAP), або ж НЛО. Це свідчить про те, що організація серйозно ставиться до цієї теми та має наміри дослідити її.

Про це повідомляє Sky & Telescope.

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Комісія з досліджень UAP

Комісія з 16 експертів, створена спеціально для наукового дослідження UAP, проаналізує доступну несекретну інформацію про ці явища та з'ясує причини їх виникнення.

Зазначається, що всього 2-5% спостережень UAP неможливо пояснити діяльністю людини чи природними явищами, але точність їх походження досі не встановлена. Щоправда, наразі немає також і конкретно узгодженої системи для збору інформації про UAP. 

NASA планує почати нові спостереження, задокументувавши їх та дослідивши з максимальною науковою ретельністю. Таким чином організація відкидає попередні “докази” існування незрозумілого, із чим не погоджуються деякі дослідники. На їхню думку, NASA повинна розглянути й ці матеріали попри те, що вони не були задокументовані відповідно до наукових стандартів.

Комісія пропонує також створити постійний офіс у NASA для підтримки дослідження незвичних явищ, щоб також розвіяти упередження та стереотипи щодо них.

Нагадаємо, що вже через 17 років — у 2040 році — на Марсі можуть висадитися люди. Щоправда, у NASA вважають, що виконати це завдання буде складно, але космічне агентство намагатиметься.

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