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NASA проведе публічне засідання щодо досліджень НЛО

31 травня 2023 15:21
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
NASA проведе публічне засідання щодо досліджень НЛО
Вхід в космічний центр імені Кеннеді. Фото: NASA
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Комісія компанії NASA проведе перше публічне засідання щодо даних під час дослідження НЛО. Ця комісія була сформована минулого року спеціально для вивчення "непізнаних повітряних явищ".

Про це повідомляє Reuters.

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Вищезгадана комісія складається з 16 експертів із різних галузей, від фізики до астробіології, була сформована в червні минулого року для вивчення несекретних спостережень НЛО та інших даних, зібраних від цивільного уряду та комерційних секторів.

Зазначається, що в центрі уваги чотиригодинного публічного засідання полягає в проведенні остаточних обговорень перед тим, як незалежна дослідницька група агентства опублікує звіт цього літа.

"Це буде перше розслідування, яке коли-небудь проводилося під егідою американського космічного агентства щодо теми, яку уряд колись віддавав у виключну та таємну компетенцію військових і чиновників національної безпеки. Дослідження NASA є відокремленим від нещодавно офіційного Пентагону розслідування непізнаних повітряних явищ, або UAP, задокументованих в останні роки військовими авіаторами та проаналізованих представниками оборони та розвідки США", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що глобальна аерокосмічна компанія Lockheed Martin входить до списку компаній, що виграли контракт від NASA на розробку та демонстрацію польоту стійкого місячного посадкового апарату для програми Artemis. Зазначається, що ця космічна система повинна бути здатною до транспортації людей.

Додамо, NASA опублікувало зображення космосу, зроблені за допомогою своїх найдосконаліших телескопів Джеймса Вебба (JWST) та Хаббл. Також на кадрах можна побачити яскраве фіолетове сяйво, що свідчить про високе рентгенівське випромінювання.

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