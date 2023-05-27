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NASA показала редкие фото из космоса: дух захватывает

27 мая 2023 00:22
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
NASA показала редкие фото из космоса: дух захватывает
Спиральная галактика NGC 1672. Фото: рентген: Chandra: NASA/CXC/SAO, XMM: ESA/XMM-Newton; ИК: JWST: NASA/ESA/CSA/STScI, Spitzer: NASA/JPL/CalTech; оптический: Hubble: NASA/ESA/STScI, ESO; обработка изображений: Л. Фраттаре, Дж. Мейджор, Н. Волк и К. Арканд
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

NASA опубликовало изображения космоса, сделанные с помощью своих самых совершенных телескопов Джеймса Уэбба (JWST) и Хаббл. Также на кадрах можно увидеть яркое фиолетовое сияние, свидетельствующее о высоком рентгеновском излучении.

Об этом сообщает Space.com.

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Так, NASA обнародовало изображения двух галактик NGC 1672 и M74, звездного скопления NGC 346 и туманности M16. Они отражены в ярких цветах, свидетельствующих о рентгеновском и инфракрасном излучении, а также оптическом свете.

Спиральная галактика NGC 1672 расположена примерно в 60 миллионах световых лет от Земли. На обнародованных кадрах видны несколько областей, особенно на наружных рукавах галактики, имеющих интенсивное рентгеновское излучение, о чем свидетельствуют фиолетовые точки. По данным NASA, там содержатся нейтронные звезды и чёрные дыры.

Спиральная галактика NGC 1672. Фото: рентген: Chandra: NASA/CXC/SAO, XMM: ESA/XMM-Newton; ИК: JWST: NASA/ESA/CSA/STScI, Spitzer: NASA/JPL/CalTech; оптический: Hubble: NASA/ESA/STScI, ESO; обработка изображений: Л. Фраттаре, Дж. Мейджор, Н. Волк и К. Арканд

Еще одна спиральная галактика M74, очень похожая на наш Млечный Путь, расположена примерно в 32 миллионах световых лет от нас. Она также называется Фантомная галактика за свою тусклость и сложную кружевную структуру.

Спиральная галактика M74. Фото: рентген: Chandra: NASA/CXC/SAO; XMM: ESA/XMM-Newton; ИК: JWST: NASA/ESA/CSA/STScI, Spitzer: NASA/JPL/CalTech; оптический: Hubble: NASA/ESA/STScI, ESO; обработка изображений: Л. Фраттаре, Дж. Мейджор, Н. Волк и К. Арканд

Звездное скопление NGC 346 расположено в галактике Малое Магелланово Облако на расстоянии 200 000 световых лет от Земли. Яркое фиолетовое пятно в левой части изображения свидетельствует об остатках недавнего взрыва сверхновой звезды. Кроме того, на фото можно заметить и фиолетово-белые пятна рентгеновского излучения молодых массивных звезд.

Звездное скопление NGC 346. Фото: рентген: Chandra: NASA/CXC/SAO, XMM: ESA/XMM-Newton; ИК: JWST: NASA/ESA/CSA/STScI, Spitzer: NASA/JPL/CalTech; оптический: Hubble: NASA/ESA/STScI, ESO; обработка изображений: Л. Фраттаре, Дж. Мейджор, Н. Волк и К. Арканд

Туманность M16, также называемая туманностью Орла, расположена на расстоянии примерно 6500 световых лет от нас. На изображении видны знаменитые "Столбы Творения" туманности — облака пыли и газа, содержащие молодые звезды, самые интенсивные из которых выделены ярко-розовым и фиолетовым цветом, соответственно свидетельствующим о мощном рентгеновском излучении.

Большинство молодых звезд действительно находятся за пределами столбов, хотя из-за интенсивности их излучения кажется, что они являются частью туманности. Правда, несколько из них действительно есть среди облаков.

Туманность M16, также называемая туманностью Орла. Фото: рентген: Chandra: NASA/CXC/SAO; XMM: ESA/XMM-Newton; ИК: JWST: NASA/ESA/CSA/STScI, Spitzer: NASA/JPL/CalTech; оптический: Hubble: NASA/ESA/STScI, ESO; обработка изображений: Л. Фраттаре, Дж. Мейджор, Н. Волк и К. Арканд

Напомним, что недавно ученые обнаружили, что звездная система Фомальгаут, расположенная в 25 световых годах от нас, намного сложнее, чем думали астрономы. Исследователи предполагают существование еще не обнаруженных планет в этой звездной системе.

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