Телескоп Джеймса Вебба виявив нові загадки в сонячній системі Фомальгаут

Нічна панорама галактики, що містить яскраву зорю Фомальгаут. Ілюстративне фото: freepik.com

Нещодавно вчені виявили, що зоряна система Фомальгаут, розташована за 25 світлових років від нас, набагато складніша, ніж думали астрономи. Дослідники припускають існування ще не виявлених планет у цій зоряній системі.

Про це повідомляє Nature Astronomy.

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Дослідники з Університету Аризони та Лабораторії реактивного руху NASA виявили три окремі пояси з уламками усередині одного чималого поля уламків, відомого астрономам з 1983 року. Його можна порівняти з поясом астероїдів у нашій Сонячній системі, але в рази більший.

Унікальним аспектом відкриття є другий пояс уламків, який розташований за межами внутрішнього поясу астероїдів та нахилений на 23 градуси щодо решти орбіти зірки. Астрономи припускають, що цей похилий пояс може бути наслідком наявності на орбіті Фомальгаута додаткових планет, які ще не були виявлені, що робить це відкриття таким цікавим.

Для дослідження системи Фомальгаута астрономи скористалися космічним телескопом Джеймса Вебба, який був запущений 2021 року. Інфрачервоні датчики телескопа надають ученим унікальну можливість отримати детальну інформацію про склад та розподіл поля уламків.

Продовжуючи дослідження та вивчення системи Фомальгаута, ми можемо очікувати додаткові відкриття та сюрпризи, які змінять наше розуміння Всесвіту. Фомальгаут — лише одне з численних чудес, які чекають на відкриття, а космічний телескоп Джеймса Вебба допоможе його наблизити.

Нагадаємо, що вчені нарешті оприлюднили, що в середині Місяця. Так, надра супутника Землі складаються з частково розплавленого шару, затиснутого між твердою корою та ядром.