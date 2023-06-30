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NASA предупредило об опасном астероиде, который приближается к Земле

30 июня 2023 19:19
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
NASA предупредило об опасном астероиде, который приближается к Земле
Астероиды, приближающиеся к земле. Фото: google.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

NASA предупредило, что в среду, 5 июля, вблизи Земли пролетит астероид 2023 года HO6. Длина небесного объекта составляет около 171 м.

Об этом сообщила Лаборатория реактивного движения NASA.

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Что известно об астероиде, который пролетит вблизи Земли

Скорость пролетающего вблизи Земли астероида равна 27 972 км/ч. Расстояние от него до нашей планеты — 2,05 миллиона километров.

В NASA считают астероид "потенциально опасным объектом", если он приближается к Земле на расстояние ближе 7,4 млн км, а его размер превышает 150 м.

Напомним, космический телескоп NASA Kepler даже по окончании своей миссии пять лет назад продолжал обнаруживать новые планеты. Недавно на расстоянии примерно 400 световых лет от Земли обнаружено три новых экзопланета, вращающихся вокруг трех слабых звезд.

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