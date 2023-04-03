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NASA рассказала о первой женщине и темнокожем мужчине, которые примут участие в лунной миссии

3 апреля 2023 20:49
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Астронавты
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Космическое агентство США NASA назвало четырех астронавтов, которые вернут человечество на Луну после 50-летнего перерыва. Среди них впервые женщина и темнокожий мужчина.

Об этом сообщает NASA.

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Подробности

Кристина Кох станет первой женщиной-астронавтом, которую когда-либо предназначали для лунной миссии, а Виктор Гловер — первым чернокожим астронавтом. Они присоединятся к Риду Вайзмену и Джереми Хансену, которые облетят Луну на капсуле в конце следующего года или начале 2025 года.

Астронавты не будут высаживаться на Луну, но их миссия проложит путь к приземлению следующего экипажа.

Три гражданина США и один канадец были представлены публике на церемонии в Хьюстоне. Теперь они приступят к периоду интенсивных тренировок, чтобы подготовиться к полету.

Отобрав женщину и темнокожего человека, NASA выполняет обещание обеспечить большее разнообразие в своих исследовательских усилиях. Все предыдущие миссии на Луну были совершены белыми мужчинами.

Астронавты, которые примут участие в лунной миссии:

  • Рид Вайзмен (47 лет): Пилот ВМС США, некоторое время возглавлявший офис астронавтов NASA. Он совершил один полет в космос, на Международную космическую станцию в 2015 году;
  • Виктор Гловер (46 лет): Пилот-испытатель ВМС США. Присоединился к NASA в 2013 году и совершил свой первый полет в космос в 2020 году. Он стал первым афроамериканцем, находившимся на космической станции в течение шести месяцев;
  • Кристина Кох (44 года): Инженер-электрик. Ей принадлежит рекорд самого долгого непрерывного пребывания женщины в космосе — 328 дней. Вместе с астронавткой NASA Джессикой Меир участвовала в первом женском выходе в открытый космос в октябре 2019 года;
  • Джереми Хэнсон (47 лет): До того как присоединиться к Канадскому космическому агентству, он был пилотом-истребителем Королевских военно-воздушных сил Канады. Он еще не летал в космос.

"Экипаж "Артемиды-2" — это тысячи людей, которые неутомимо работают, чтобы доставить нас к звездам. Это их экипаж, это наш экипаж, это экипаж человечества. Астронавты NASA Рид Вайзман, Виктор Гловер и Кристина Гаммок Кох, а также астронавт ККА Джереми Хансен, каждый из которых имеет собственную историю, но вместе они представляют наше кредо: E pluribus unum — из многих — одно. Вместе мы открываем новую эру исследований для нового поколения звездных моряков и мечтателей — поколения Артемиды", — сказал администратор NASA Билл Нельсон.

Вайзмен будет командиром; Гловер будет его пилотом; Кох и Хансен будут выполнять роль вспомогательных "специалистов миссии".

Новоиспеченные астронавты поднимутся на Орион для Артемиды-2 и совершат путешествие на Луну и обратно, которое, вероятно, займет около 10 дней.

Напомним, ученые прогнозируют серьезный прогресс в вопросе колонизации Марса уже в ближайшие десятилетия. При этом они подчеркивают, что колонизировать Красную планету может быть легче, чем планеты, расположенные вне Солнечной системы.

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