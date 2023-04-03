NASA розповіла про першу жінку та темношкірого чоловіка, які візьмуть участь у місячній місії

Астронавти

Космічне агентство США NASA назвало чотирьох астронавтів, які повернуть людство на Місяць після 50-річної перерви. Серед них вперше є жінка та темношкірий чоловік.

Про це повідомляє NASA.

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Крістіна Кох стане першою жінкою-астронавтом, яку коли-небудь призначали для місячної місії, а Віктор Гловер — першим чорношкірим астронавтом. Вони приєднаються до Ріда Вайзмена та Джеремі Хансена, які облетять Місяць на капсулі наприкінці наступного року або на початку 2025 року.

Астронавти не висаджуватимуться на Місяць, але їхня місія прокладе шлях до приземлення наступного екіпажу.

Троє громадян США і один канадець були представлені публіці на церемонії в Х'юстоні. Тепер вони розпочнуть період інтенсивних тренувань, щоб підготуватися до польоту.

Відібравши жінку та темношкіру людину, NASA виконує свою обіцянку забезпечити більшу різноманітність у своїх дослідницьких зусиллях. Усі попередні місії на Місяць були здійснені білими чоловіками.

Астронавти, які візьмуть участь у місячній місії:

Рід Вайзмен (47 років): Пілот ВМС США, який деякий час очолював офіс астронавтів NASA. Він здійснив один політ у космос, на Міжнародну космічну станцію у 2015 році;

Віктор Гловер (46 років): Пілот-випробувач ВМС США. Приєднався до NASA у 2013 році і здійснив свій перший політ у космос у 2020 році. Він став першим афроамериканцем, який перебував на космічній станції протягом шести місяців;

Крістіна Кох (44 роки): Інженер-електрик. Їй належить рекорд найдовшого безперервного перебування жінки в космосі — 328 днів. Разом з астронавткою NASA Джесікою Меїр брала участь у першому жіночому виході у відкритий космос у жовтні 2019 року;

Джеремі Хенсон (47 років): До того, як приєднатися до Канадського космічного агентства, він був пілотом-винищувачем Королівських військово-повітряних сил Канади. Він ще не літав у космос.

"Екіпаж "Артеміди-2" — це тисячі людей, які невтомно працюють, щоб доставити нас до зірок. Це їхній екіпаж, це наш екіпаж, це екіпаж людства. Астронавти NASA Рід Вайзман, Віктор Гловер і Крістіна Гаммок Кох, а також астронавт ККА Джеремі Хансен, кожен з яких має власну історію, але разом вони представляють наше кредо: E pluribus unum — з багатьох — одне. Разом ми відкриваємо нову еру досліджень для нового покоління зоряних моряків і мрійників — покоління Артеміди", — сказав адміністратор NASA Білл Нельсон.

Вайзмен буде командиром; Гловер буде його пілотом; Кох і Хансен виконуватимуть роль допоміжних "фахівців місії".

Новоспечені астронавти піднімуться на Оріон для "Артеміди-2" і здійснять подорож на Місяць і назад, яка, ймовірно, займе близько 10 днів.

Нагадаємо, науковці прогнозують серйозний прогрес у питанні колонізації Марса уже найближчими десятиліттями. При цьому вони наголошують, що колонізувати Червону планету може бути легше, ніж планети, розташовані поза Сонячною системою.