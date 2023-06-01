NASA: высадка людей на Марсе состоится в 2040 году
Уже через 17 лет — в 2040 году — на Марсе могут высадиться люди. Правда, в NASA считают, что выполнить эту задачу будет сложно, но космическое агентство постарается.
Об этом заявил директор NASA Билл Нельсон в интервью изданию El Mundo.
Глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства считает, что сейчас стоит несколько задач:
- нужно высадиться на Луну,
- построить там базу,
- построить орбитальную станцию,
- создать новые технологии,
- проверить их в действии,
- провести имитационные полёты на Марс.
"Чтобы добраться до Луны, нужно три-четыре дня, но Марс намного дальше. Нужно семь или восемь лет, чтобы добраться туда, и в этом случае вам придется остаться на пару лет, пока расположение планет не позволит вам вернуться в обратное путешествие продолжительностью от шести до восьми месяцев", — рассказал Билл Нельсон.
Новости.LIVE писали, что NASA создали аналог среды, в которой будут потенциально находиться астронавты на Марсе. Исследователи проведут год в смоделированных условиях для прохождения проверок.
Напомним, ученые наконец-то определили плотность марсианской коры, благодаря самому сильному "марсотрусу", который когда-либо наблюдался. Отмечается, что она толще по сравнению с Землей и Луной.