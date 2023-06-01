NASA: высадка людей на Марсе состоится в 2040 году

Планета Марс. Фото: Google

Уже через 17 лет — в 2040 году — на Марсе могут высадиться люди. Правда, в NASA считают, что выполнить эту задачу будет сложно, но космическое агентство постарается.

Об этом заявил директор NASA Билл Нельсон в интервью изданию El Mundo.

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Глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства считает, что сейчас стоит несколько задач:

нужно высадиться на Луну,

построить там базу,

построить орбитальную станцию,

создать новые технологии,

проверить их в действии,

провести имитационные полёты на Марс.

"Чтобы добраться до Луны, нужно три-четыре дня, но Марс намного дальше. Нужно семь или восемь лет, чтобы добраться туда, и в этом случае вам придется остаться на пару лет, пока расположение планет не позволит вам вернуться в обратное путешествие продолжительностью от шести до восьми месяцев", — рассказал Билл Нельсон.

Новости.LIVE писали, что NASA создали аналог среды, в которой будут потенциально находиться астронавты на Марсе. Исследователи проведут год в смоделированных условиях для прохождения проверок.

Напомним, ученые наконец-то определили плотность марсианской коры, благодаря самому сильному "марсотрусу", который когда-либо наблюдался. Отмечается, что она толще по сравнению с Землей и Луной.