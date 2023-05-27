Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Космос arrow Вчені визначили товщину кори Марса, завдяки потужному землетрусу arrow

Вчені визначили товщину кори Марса, завдяки потужному землетрусу

27 травня 2023 02:27
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Вчені визначили товщину кори Марса, завдяки потужному землетрусу
Планета Марс згори, де можна побачити гористу місцевість. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вчені нарешті визначили щільність марсіанської кори, завдяки найсильнішому "марсотрусу", який коли-небудь спостерігався. Зазначається, що вона товща у порівнянні з Землею та Місяцем. 

Про це повідомляє Science News

Читайте також:

Кора Марса товща, ніж у Землі та Місяця

Зазначається, що середня товщина кори становить 42-56 км. Це приблизно на 25% більше товщини середньої континентальної кори на Землі, що становить близько 30-50 км.

Вимірювання були зроблені на основі даних стаціонарного сейсмометра посадкового модуля InSight NASA, який упродовж чотирьох земних років фіксував хвилі внутрішньої частини кори Марса. 

Також повідомляється, що торік у травні Червону планету сколихнув потужний землетрус магнітудою 4,7, який тривав понад шість годин. Це дозволило команді сейсмогеологів визначити товщину кори всієї планети.

Дослідники виявили, що кора на Червоній планеті, крім того, що товща, ніж на Землі та Місяці(30-35 км), ще й неоднорідна. І це може пояснити відому різницю у висоті між північчю та півднем на Марсі.

Північна півкуля Марса (показана фальшивим кольором), що є низовиною (синій), тоді як південна півкуля — вища та гориста. Фото: NASA Mars Global Surveyor.

Шляхом обчислень глибини кори, дослідники встановили, що значна кількість внутрішнього тепла на Марсі ймовірно походить саме з кори. Більшість цього тепла випромінюється радіоактивними елементами, такими як калій, уран і торій. Комп'ютерне моделювання показує, що приблизно 50-70 % цих елементів знаходяться саме в корі, а не в мантії. Це підтверджує гіпотезу про існування вулканічної активності на деяких ділянках Марса, що суперечить уявленню про цю планету як мертву.

Нагадаємо, що вчені, які наполегливо продовжують шукати ознаки життя в космосі, отримали з Марса звістку. Так, команда дослідників у рамках багатотижневого проєкту A Sign in Space провела тест, який симулював отримання такого повідомлення.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

Новина з відео

17:36 Повістка — після пред'явлення паспорта: чи можуть військові перевіряти документи

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB