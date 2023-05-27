Вчені визначили товщину кори Марса, завдяки потужному землетрусу

Планета Марс згори, де можна побачити гористу місцевість. Фото: google.com

Вчені нарешті визначили щільність марсіанської кори, завдяки найсильнішому "марсотрусу", який коли-небудь спостерігався. Зазначається, що вона товща у порівнянні з Землею та Місяцем.

Про це повідомляє Science News.

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Кора Марса товща, ніж у Землі та Місяця

Зазначається, що середня товщина кори становить 42-56 км. Це приблизно на 25% більше товщини середньої континентальної кори на Землі, що становить близько 30-50 км.

Вимірювання були зроблені на основі даних стаціонарного сейсмометра посадкового модуля InSight NASA, який упродовж чотирьох земних років фіксував хвилі внутрішньої частини кори Марса.

Також повідомляється, що торік у травні Червону планету сколихнув потужний землетрус магнітудою 4,7, який тривав понад шість годин. Це дозволило команді сейсмогеологів визначити товщину кори всієї планети.

Дослідники виявили, що кора на Червоній планеті, крім того, що товща, ніж на Землі та Місяці(30-35 км), ще й неоднорідна. І це може пояснити відому різницю у висоті між північчю та півднем на Марсі.

Північна півкуля Марса (показана фальшивим кольором), що є низовиною (синій), тоді як південна півкуля — вища та гориста. Фото: NASA Mars Global Surveyor.

Шляхом обчислень глибини кори, дослідники встановили, що значна кількість внутрішнього тепла на Марсі ймовірно походить саме з кори. Більшість цього тепла випромінюється радіоактивними елементами, такими як калій, уран і торій. Комп'ютерне моделювання показує, що приблизно 50-70 % цих елементів знаходяться саме в корі, а не в мантії. Це підтверджує гіпотезу про існування вулканічної активності на деяких ділянках Марса, що суперечить уявленню про цю планету як мертву.

Нагадаємо, що вчені, які наполегливо продовжують шукати ознаки життя в космосі, отримали з Марса звістку. Так, команда дослідників у рамках багатотижневого проєкту A Sign in Space провела тест, який симулював отримання такого повідомлення.