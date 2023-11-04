Недалеко от Юпитера нашли необычный астероид — астрономы в шоке

Космический аппарат NASA "Lucy". Фото: скриншот с YouTube

На днях компания NASA отправила свой космический аппарат на изучение троянских астероидов Юпитера в рамках многолетней миссии. Когда этот аппарат приблизился к астероиду, он сделал неожиданное открытие, которое очень удивило астрономов.

Об этом сообщает Space.

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Неожиданное открытие NASA

В рамках миссии зонд приблизился к астероиду Динкинешу, расположенному в главном поясе астероидов между Юпитером и Марсом. На камеру космический аппарат зафиксировал этот астроид и передал данные астрономам, которые были в шоке.

Когда исследователи изучили эти данные, они заметили, что у этого астроида есть спутник. Зонд также смог измерить размер этих троянских астероидов вокруг Юпитера. Согласно данным, сам астероид Динкинеш по ширине составляет 790 метров, а его пока не до конца изученный спутник — 220 метров.

Доказательства существования троянских астероидов Юпитера. Фото: NASA

Этот зонд смог провести несколько тестов своих приборов, когда пролетел этот астероид. Таким образом, исследователям удалось убедиться в том, что они смогут собрать важную информацию об этом спутнике Юпитера в будущем.

"Это потрясающая серия изображений. Они указывают на то, что система отслеживания терминалов работала, как и планировалось, даже когда Вселенная поставила перед нами более сложную цель, чем мы ожидали. Одно дело — моделировать, тестировать и практиковать. Совсем другое дело — видеть, как это происходит на самом деле", — говорит инженер по управлению миссией и навигации Том Кеннеди.

Троянские астероиды Юпитера — что это

Троянские астероиды — камни в космосе, которые вращаются вокруг Солнца по той же орбите, что и сам Юпитер. Изучив эти космические камни, исследователи смогут выяснить, как именно появилась и развивалась Солнечная система.

Астероид Динкинеш — что о нем известно

Ученые открыли этот астероид еще в 1999 году, и только в 2023 году они дали ему имя, которое на языке народа Эфиопии и Африки означает "ты удивительная". Именно так люди в Эфиопии назвали женский скелет австралопитека Люси, которая жила более трех миллионов лет назад.

Космический аппарат NASA возле астроида Динкинеш. Фото: скриншот с YouTube

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