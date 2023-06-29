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Ученые заметили планету, которой не должно быть

29 июня 2023 00:47
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Ученые заметили планету, которой не должно быть
Экзопланета "горячий Юпитер" под названием Халла. Фото: Обсерватория В. М. Кека
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Ученые заметили в космосе экзопланету. Она вращается вокруг гигантской звезды под названием Бекда, расположенной в созвездии Малой Медведицы, или "Малой Медведицы".

Об этом пишет агентство CNN.

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Сообщается, что Халла вращается вокруг Бекда на расстоянии примерно вдвое от расстояния между Землей и Солнцем на 0,46 астрономических единиц или 42 759 659 миль (68 815 020 километров).

Астрономы считают, что Халла каким-то образом выжила после того, как ее звезда пережила бурный переход, который должен был уничтожить соседние планеты.

"Поглощение звездой обычно имеет катастрофические последствия для планет, вращающихся близкой орбитой. Когда мы поняли, что Халла сумела выжить в непосредственной близости от своей гигантской звезды, это было совершенно неожиданностью", — сказал соавтор исследования Дэн Хубер.

Сообщается также, что само наблюдение проводилось с помощью спутника NASA, изучающего ближайшие звезды.

Теперь ученые думают о том, как планете удалось выжить.

Напомним, четверо храбрецов проведут следующий год в среде обитания площадью 158 квадратных метров, также известного как Mars Dune Alpha. Его специально построили для такого эксперимента на 3D-принтере.

Указывается, что каждого члена экипажа отобрали согласно определенным требованиям. Они должны были иметь степень в одной из областей: наука, технология, инженерия и математика.

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