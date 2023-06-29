Науковці помітили планету, якої не мало бути

Екзопланета "гарячий Юпітер" під назвою Халла. Фото: Обсерваторія В. М. Кека

Вчені помітили у космосі екзопланету. Вона обертається навколо гігантської зірки під назвою Бекду, розташованої в сузір’ї Малої Ведмедиці, або "Малої Ведмедиці".

Про це пише агенція CNN.

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Повідомляється, що Халла обертається навколо Бекду на відстані приблизно вдвічі від відстані між Землею та Сонцем на 0,46 астрономічних одиниць, або 42 759 659 миль (68 815 020 кілометрів).

Астрономи вважають, що Халла якимось чином вижила після того, як її зірка пережила бурхливий перехід, який мав знищити сусідні планети.

"Поглинання зіркою зазвичай має катастрофічні наслідки для планет, що обертаються близькою орбітою. Коли ми зрозуміли, що Халла зуміла вижити в безпосередній близькості від своєї гігантської зірки, це було цілковитою несподіванкою", — сказав співавтор дослідження Ден Хубер.

Повідомляється також, що само спостереження проводилися за допомогою супутника NASA, який вивчає найближчі зірки.

Тепер вчені мізкують над тим, як планеті вдалося вижити.

Нагадаємо, четверо сміливців проведуть наступний рік у середовищі проживання площею 158 квадратних метрів, також відомого як Mars Dune Alpha. Його спеціально побудували для такого експерименту на 3D-принтері.

Зазначається, що кожного члена екіпажу відібрали згідно з певними вимогами. Вони повинні були мати ступінь в одній із галузей: наука, технологія, інженерія та математика.