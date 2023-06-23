Російські космонавти викинули старе обладнання у відкритий космос

Росіяни викидають старе обладнання за борт МКС. Фото: NASA TV

Російські космонавти провели понад 6 годин за бортом Міжнародної космічної станції. Там вони очищали поверхню лабораторії та викинули у відкритий космос три непотрібні прилади.

Про це повідомляє Space.

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У відкритий космос вийшли командир 69-ї експедиції Сергій Прокоп'єв та бортінженер Дмитрій Петелін.

Під час виходу вони перепроклали кабелі, від’єднали блок реле даних і телеметричний передавач, а також апаратне забезпечення для завершеного експерименту щодо вимірювання сейсмічної активності на Землі. Після цього — викинули дане обладнання за борт МКС.

Відомо, що експеримент "Сейсмопрогноз" встановили завдяки модулю "Звезда" під час 38-ї експедиції 27 грудня 2013 року. Скинувши дане обладнання у відкритий космос, космонавти встановили на його місце нове.

"Схоже на брудну сковорідку. На ній можна було б приготувати добру картоплю фрі", — прокоментував старе обладнання "Звезди" Прокоп'єв.

Нагадаємо, що NASA обрала компанії, які будуть брати участь у другій програмі Collaborations for Commercial Space Capabilities-2 (CCSC). Основна мета цієї програми — створити нові комерційні космічні станції та технології на низькій навколоземній орбіті.

Додамо, що Американське космічне відомство підкоригувало плани з колонізації Місяця. Найімовірніше висадка людей відбудеться не раніше 2026 року, тобто на рік пізніше, ніж заявляли донедавна.