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Російські космонавти викинули старе обладнання у відкритий космос

23 червня 2023 18:15
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Російські космонавти викинули старе обладнання у відкритий космос
Росіяни викидають старе обладнання за борт МКС. Фото: NASA TV
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Російські космонавти провели понад 6 годин за бортом Міжнародної космічної станції. Там вони очищали поверхню лабораторії та викинули у відкритий космос три непотрібні прилади. 

Про це повідомляє Space.

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Що викинули космонавти у відкритий космос

У відкритий космос вийшли командир 69-ї експедиції Сергій Прокоп'єв та бортінженер Дмитрій Петелін.

Під час виходу вони перепроклали кабелі, від’єднали блок реле даних і телеметричний передавач, а також апаратне забезпечення для завершеного експерименту щодо вимірювання сейсмічної активності на Землі. Після цього — викинули дане обладнання за борт МКС. 

Відомо, що експеримент "Сейсмопрогноз" встановили завдяки модулю "Звезда" під час 38-ї експедиції 27 грудня 2013 року. Скинувши дане обладнання у відкритий космос, космонавти встановили на його місце нове.

"Схоже на брудну сковорідку. На ній можна було б приготувати добру картоплю фрі", — прокоментував старе обладнання "Звезди" Прокоп'єв. 

Нагадаємо, що NASA обрала компанії, які будуть брати участь у другій програмі Collaborations for Commercial Space Capabilities-2 (CCSC). Основна мета цієї програми — створити нові комерційні космічні станції та технології на низькій навколоземній орбіті.

Додамо, що Американське космічне відомство підкоригувало плани з колонізації Місяця. Найімовірніше висадка людей відбудеться не раніше 2026 року, тобто на рік пізніше, ніж заявляли донедавна.

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