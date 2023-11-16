На Марсе впервые обнаружено жуткое зеленое свечение — что оно означает

Зеленое свечение вокруг Марса. Изображение: ЕSA

Космос продолжает удивлять и открывать свои тайны самым любознательным. Так, недавно астронавты впервые увидели необычное явление на ночном небе Марса — мягкое зеленое свечение вокруг Красной планеты. Причем его можно было бы наблюдать невооруженным глазом, без всяких специальных приборов, поскольку свечение происходит в оптическом спектре.

Первой зеленое марсианское ночное небо заметила миссия Европейского космического агентства Trace Gas Orbiter, говорится в исследовании, опубликованном в Nature Astronomy, сообщает ESA.

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Этот эффект хорошо известен на Земле. Ученые предполагали, что его можно наблюдать на Красной планете, но до сих пор не было веских доказательств.

Свечение на Марсе возникает, когда солнечный свет расщепляет молекулы углекислого газа (на окись углерода и кислород), выделяя энергию. Некоторые единичные атомы кислорода мигрируют с дневной стороны Марса на ночную, а также в полярный регион. Там солнечный свет перестает воздействовать на атомы, и пара из них образует молекулу кислорода, производящего зеленое свечение на высоте около 50 км над поверхностью планеты.

Как атомы кислорода путешествуют и объединяются, создавая ночное свечение на Марсе. Анимация: ESA

"Свечение появляется из-за рекомбинации атомов кислорода, которые были созданы в теплой части атмосферы и перенесены ветрами в высокие холодные широты, на высоту от 40 до 60 км в марсианской атмосфере", — говорит соавтор исследования из Университета Льежа в Бельгии Лориан Сорет.

Этот свет настолько ярок в полярных областях, что исследователи даже смогут использовать его, чтобы увидеть, безоблачна ли ночь.

"Это ночное свечение O2 можно наблюдать как с марсианского орбитального аппарата, так и с поверхности Марса невооруженным глазом в условиях ясного неба", — пишут исследователи в научном труде.

Будущий астронавт может смотреть на зеленое сияющее небо в холодную полярную зимнюю ночь на Марсе. Изображение: NASA

Открытие видимого ночного свечения имеет несколько интересных научных выводов:

Атмосферное свечение всех видов являются индикаторами атмосферной химии, циркуляции и процессов. Марс имеет только очень тонкую атмосферу, изучение ее состава может помочь выяснить, куда делась остальная атмосфера. Также ученые хотят понять, почему некоторые миры прекрасны и пригодны для жизни как Земля, а другие нет. И, конечно, знание того, как работает атмосфера на Марсе, принесет пользу будущим исследователям.

"Эти наблюдения неожиданны и интересны для будущих путешествий на Красную планету", — говорит планетолог из Университета Льежа Жан-Клод Жерар.

Европейское космическое агентство показало видео удивительного зеленого свечения на Марсе:

Следует отметить, что ранее на Марсе ученые наблюдали также инфракрасное и ультрафиолетовое ночное свечение. И даже видели дневное свечение, вызванное атмосферным поглощением и высвобождением энергии солнечного излучения в видимом спектре на Марсе.

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