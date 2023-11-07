Чому на Марсі захід сонця блакитного кольору — вчені пояснили

Захід сонця блакитного кольору на Марсі. Фото: Pinterest

Дослідники продовжують вивчати нові цікаві речі стосовно планети Марс, яку ще називають Червоною планетою. Наприклад, цього разу вчені пояснили, чому захід сонця на Марсі не червоний, як на Землі, а блакитного кольору.

Про це повідомляє IFLScience.

Читайте також:

Чому на Марсі блакитний захід сонця

Всім відомо, що захід сонця на нашій планеті червоного кольору, але на Марсі він блакитного відтінку. Незважаючи на повну протилежність цих кольорів, насправді, засновані вони на одних і тих самих наукових принципах.

Як стверджують дослідники, заходи сонця на Червоній планеті блакитні через розсіювання сонячного світла на молекулах, які становлять нашу атмосферу. За словами вчених, незважаючи на те, що світло від сонця здається білим, воно має багато хвиль різної довжини, які люди вважають кольорами.

Вчені кажуть, що атмосфера Марсу абсолютно не схожа на атмосферу Землі — ані за складом, ані за щільністю. Атмосфера Червоної планети містить у своєму складі вуглекислий газ і велику кількість пилу, який і розсіює червоне світло, через що небо на Марсі здається з червоним відтінком, пропускають синій колір.

Захід сонця на Марсі. Фото: NASA

Чому Земля має червоний захід сонця

На нашій планеті синє світло відбивається від повітряних молекул, через що воно має характерний відтінок. При цьому, під час світанку і заходу сонця переважають хвилі, які мають більшу довжину.

У той момент, як сонце з’являється над горизонтом, світло має пройти більшу відстань в атмосфері, через що потужність його розсіювання є більшою. У результаті цього процесу залишається лише той колір, який бачать люди перед очима.

Захід сонця на Землі. Фото: Pixabay

Коли сонце сходить або заходить на нашій планеті, палітра, здебільшого, має червоний відтінок. До того ж, цю палітру посилює попел від вулканів і пил від пожеж.

Нагадаємо, ми писали про те, що вчені побачили велику кількість води на поверхні Місяця.

Раніше ми розповідали про те, що дослідники почули дуже дивні звуки у космічному просторі.

Також ми повідомляли про те, що на Урані вперше побачили неймовірне інфрачервоне полярне сяйво.