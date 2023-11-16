На Марсі вперше виявлено моторошне зелене світіння — що воно означає

Зелене світіння навколо Марса. Зображення: ЕSA

Космос продовжує дивувати й відкривати свої таємниці найдопитливішим. Так, нещодавно астронавти вперше побачили незвичайне явище на нічному небі Марса — м'яке зелене світіння навколо Червоної планети. Причому його можна було б спостерігати неозброєним оком, без усіляких спеціальних приладів, оскільки світіння відбувається в оптичному спектрі.

Першою зелене марсіанське нічне небо помітила місія Європейського космічного агентства Trace Gas Orbiter, йдеться в дослідженні опублікованому в Nature Astronomy, повідомляє ESA.

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Цей ефект добре відомий на Землі. Вчені припускали, що його можна спостерігати на Червоній планеті, але досі не було вагомих доказів.

Світіння на Марсі з'являється, коли сонячне світло розщеплює молекули вуглекислого газу (на окис вуглецю і кисень), виділяючи енергію. Деякі поодинокі атоми кисню мігрують з денного боку Марса на нічний, а також до полярного регіону. Там сонячне світло перестає впливати на атоми, і пара з них утворює молекулу кисню, який виробляє зелене світіння на висоті близько 50 км над поверхнею планети.

Як атоми кисню подорожують і об’єднуються, створюючи нічне світіння на Марсі. Анімація: ESA

"Світіння з'являється через рекомбінацію атомів кисню, які були створені в теплій частині атмосфери та перенесені вітрами у високі холодні широти, на висоту від 40 до 60 км у марсіанській атмосфері", — каже співавтор дослідження з Університету Льєжа в Бельгії Лоріан Сорет.

Це світло настільки яскраве в полярних областях, що дослідники навіть зможуть використовувати його, щоб побачити, чи ніч безхмарна.

"Це нічне світіння O2 можна спостерігати як з марсіанського орбітального апарату, так і з поверхні Марса неозброєним оком в умовах ясного неба", — пишуть дослідники у науковій праці.

Майбутній астронавт може дивитися на зелене сяюче небо холодної полярної зимової ночі на Марсі. Зображення: NASA

Відкриття видимого нічного світіння має кілька цікавих наукових висновків:

Атмосферне світіння всіх видів є індикаторами атмосферної хімії, циркуляції та процесів. Марс має лише дуже тонку атмосферу, вивчення її складу може допомогти з'ясувати, куди поділася решта атмосфери. Також вчені хочуть зрозуміти, чому деякі світи прекрасні та придатні для життя, як Земля, а інші ні. І, звичайно, знання того, як працює атмосфера на Марсі, принесе користь майбутнім дослідникам.

"Ці спостереження є несподіваними та цікавими для майбутніх подорожей на Червону планету", — каже планетолог з Університету Льєжа Жан-Клод Жерар.

Європейське космічне агентство показало відео дивовижного зеленого світіння на Марсі:

Варто зауважити, що раніше на Марсі вчені спостерігали також інфрачервоне та ультрафіолетове нічне світіння. І навіть бачили денне світіння, викликане атмосферним поглинанням і вивільненням енергії сонячного випромінювання у видимому спектрі на Марсі.

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