Новый частный посадочный модуль планируют запустить на Луну в ноябре

Посадочный модуль. Фото: Google

К 15 ноября к запуску может быть готов 3-метровый луноход Nova-C. Он улетит на ракете SpaceX.

Об этом заявляют в компании Intuitive Machines, позиционирующей себя как первое частное предприятие, которое безопасно совершит посадку на Луну. Об этом пишет Arstechnica.

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"Наш посадочный модуль Nova-C полностью построен, мы доставим готовый к запуску лунный посадочный модуль в сентябре", — заявил соучредитель и главный исполнительный директор Intuitive Machines Стив Альтемус.

Тем не менее, дата запуска ракеты SpaceX Falcon 9 зависит от плотного графика космического центра NASA имени Кеннеди.

Также сообщается, что миссия хьюстонской компании IM-1 финансируется в рамках программы NASA Commercial Lunar Payload Services (CLPS), которая имеет целью доставлять на Луну научное и техническое оборудование.

Посадочный модуль. Фото: Google

Intuitive Machines конкурирует с другими американскими компаниями, включая Astrobotic и Firefly за эти миссии, и пока все участники существенно отстают от графика в производстве своих посадочных модулей.

Напомним, индийский посадочный модуль "Чандраян-3" достиг околомесячной орбиты и выполнил первый маневр, чтобы правильно добраться до пункта назначения на Луне. Более того, он уже успел обнародовать первые фото спутника Земли.

Модуль перешел на траекторию к Луне с помощью собственного движителя и сейчас находится на лунной орбите. Расстояние до Луны варьируется от 164 км до 18074 км.