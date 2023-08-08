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Посадковий модуль "Чандраян-3" досяг орбіти Місяця та показав перші кадри

8 серпня 2023 00:27
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Посадковий модуль "Чандраян-3" досяг орбіти Місяця та показав перші кадри
Посадковий модуль і місяцехід "Чандраян-3". Фото: ISRO
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Індійський посадковий модуль "Чандраян-3" досягнув навколомісячної орбіти та виконав перший маневр, щоб правильно дістатися до пункту призначення на Місяці. Ба більше, він вже встиг оприлюднити перші фото супутника Землі.

Про це повідомляє Індійська організація космічних досліджень і розробок (ISRO) у Twitter.

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Що відомо про "Чандраян-3"

Нещодавно 14 липня стартувала місія "Чандраян-3", під час якої ракета GSLV-Mk3 вивела у космос посадковий модуль з місяцеходом та доставила їх на навколоземну орбіту.

Модуль перейшов на траєкторію до Місяця за допомогою власного рушія та зараз перебуває на навколомісячній орбіті. Відстань до Місяця варіюється від 164 км до 18 074 км.

Напрямок руху "Чандраяна-3" та план місії. Фото: Twitter / ISRO

Наразі апарат знижується, щоб 23-24 серпня здійснити м'яку посадку на Місяць. У разі успіху "Чандраян-3" може стати першою індійською місією на супутнику Землі.

Також після виходу на орбіту, космічний апарат зробив захопливі знімки поверхні Місяця. Кратери на зображеннях стають дедалі більшими з наближенням "Чандраяна-3".

Кадри Місяця від "Чандраяна-3". Фото: ISRO

Нагадаємо, що компанія Ілона Маска SpaceX успішно здійснила відправлення до космосу комунікаційного супутника Galaxy 37/Horizons-4 для Intelsat. Запуск відбувався біля мису Канаверал у Флориді.

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