Новый супертелескоп NASA будет искать жизнь вне Солнечной системы

Исследование космоса. Фото иллюстративное: Google

Для лучшего исследования космоса NASA обустраивает новый телескоп NASA Habitable Worlds Observatory. Благодаря ему ученые будут исследовать планеты вне Солнечной системы.

Об этом пишет Space.com.

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Сообщается, что ученые и инженеры изучают технологии, которые могут быть использованы в одном из следующих крупных телескопических проектов NASA после космического телескопа Джеймса Уэбба.

Предполагается, что он поможет выявлять признаки жизни в экзопланетах — планетах за пределами Солнечной системы.

"Мы хотим исследовать атмосферы этих экзопланет, чтобы найти кислород, метан, водяной пар и другие химические вещества, которые могут сигнализировать о наличии жизни", — сказал главный технолог программы исследования экзопланет NASA Ник Сиглер.

Отмечается также, что миссию планируют запустить в конце 2030-х или начале 2040-х годов.

Напомним, ученые считают, что для поиска внеземных организмов на Красной планете можно использовать исследования на Земле. В частности, изучить окаменелость древнейших живых организмов.

Ученые считают, что примерно 3,5 млрд. лет назад доминантной формой жизни на Земле стали цианобактерии. Это был первый живой организм на нашей планете, который можно увидеть невооруженным глазом. На Земле осталось не так много мест, где сохранились окаменелости этих древних организмов, называемых строматолитами.