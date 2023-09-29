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Последняя суперлуна года: украинцы этой ночью наблюдают уникальное явление

29 сентября 2023 23:42
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Последняя суперлуна года: украинцы этой ночью наблюдают уникальное явление
Последняя суперлуна года в небе. Фото: соцсети
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Этой ночью, на 30 сентября украинцы могут наблюдать уникальное природное явление. В небе можно увидеть суперлуну.

Восторженные украинцы по полной уже выкладывают в сеть фотографии уникального природного явления. Новини.LIVE также не остались в стороне.

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Украинцы увлеклись уникальным природным явлением и выкладывают в соцсети фотографии.

  • Суперлуна 29 сентября
  • Суперлуна 29 сентября
  • Суперлуна 29 сентября
  • Суперлуна 29 сентября
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Заметим, суперлуна — это астрономическое явление. Оно происходит тогда, когда Луна находится ближе всего к Земле во время своего орбитального движения вокруг нашей планеты и приходится на полнолуние. 

Воздействие суперлуны на человека

Считается, что во время суперлуны нужно контролировать свои эмоции. Люди в этот период очень, возбуждены и импульсивны. В то же время, она предоставляет человеку дополнительную энергию.

Напомним, ученые сделали открытие, перевернувшее вверх ногами представление о возрасте поверхности Луны. Исследователи выяснили, что кратерный ландшафт спутника Земли сформировался гораздо раньше, чем предполагалось ранее.

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