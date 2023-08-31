Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Космос arrow Над Україною зійшов Блакитний Місяць: у мережі діляться унікальними кадрами arrow

Над Україною зійшов Блакитний Місяць: у мережі діляться унікальними кадрами

31 серпня 2023 02:18
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Над Україною зійшов Блакитний Місяць: у мережі діляться унікальними кадрами
Синій місяць над Івано-Франківськом. Фото: соцмережі
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Користувачі мережі активно поширюють кадри Блакитного Місяця, який зійшов вночі, 31 серпня. Це рідкісне явище сягне свого піка близько 4:30 ранку й повториться аж через 9 років.

Відповідні фото публікують у соцмережах.

Читайте також:

Фото Блакитного Місяця

Таким чином мережею гуляють унікальні кадри блакитної повні над Україною.

"Він (Місяць. — Ред.) сьогодні перебуватиме на відстані 357 344 км від Землі, супутник буде на 7,2% більше і на 15,7% яскравішим, ніж звичайний повний Місяць", — зазначають користувачі.

Блакитний Місяць у нічному небі. Фото: twitter.com/AdaDenica
Блакитний Місяць у нічному небі. Фото: twitter.com/AdaDenica
Блакитний Місяць у нічному небі. Фото: twitter.com/jouravoi
Блакитний Місяць у нічному небі. Фото: facebook.com/kaiser.ww
Блакитний Місяць у нічному небі. Фото: facebook.com/kaiser.ww

Нагадаємо, що в ніч на 30 серпня над Землею зійшов Блакитний Місяць. Українці зможуть спостерігати явище неозброєним оком. 

Також ми повідомляли, що в серпні цього року українці, як і інші жителі планети, зможуть спостерігати унікальне астрономічне явище — блакитний супермісяць. Наступного разу подібне можна буде спостерігати аж через дев'ять років.

Додамо, що індійський місяцехід "Чандраян-3" надіслав унікальні знімки поверхні Місяця, зроблені його бортовими камерами. На зображеннях виразно видно сліди, залишені колесами ровера на місячному реголіті, а також великий кратер діаметром близько чотирьох метрів, який роверу довелося обійти.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:53Воювати підуть всі чоловіки: у ВР назвали умову

06:10 Мінімальна зарплата в Україні суттєво зросте: відомо, коли й на скільки

12:45 Ломаченко звернувся до Усика після бою з Дюбуа: що сказав ексчемпіон

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

19:15 Українцям хочуть по-новому вручати повістки: що зміниться

None

Головні новини України 30 серпня: атака на Київ, засідання РНБО та "Нептуни" проти Росії

11:25 Як мотивувати людей іти в армію: відповідь Резнікова

23:35 В Укренерго зробили важливу заяву щодо відключень світла взимку

08:50 Бійка "Динамо" з "Арісом": з'явилося відео з найкращого ракурсу

18:40 Солістка гурту KAZKA продемонструвала розкішні форми на пляжі

01:10 В Україні хочуть штрафувати власників автівок із ГБО

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз