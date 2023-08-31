Над Україною зійшов Блакитний Місяць: у мережі діляться унікальними кадрами
Користувачі мережі активно поширюють кадри Блакитного Місяця, який зійшов вночі, 31 серпня. Це рідкісне явище сягне свого піка близько 4:30 ранку й повториться аж через 9 років.
Відповідні фото публікують у соцмережах.
Фото Блакитного Місяця
Таким чином мережею гуляють унікальні кадри блакитної повні над Україною.
"Він (Місяць. — Ред.) сьогодні перебуватиме на відстані 357 344 км від Землі, супутник буде на 7,2% більше і на 15,7% яскравішим, ніж звичайний повний Місяць", — зазначають користувачі.
Нагадаємо, що в ніч на 30 серпня над Землею зійшов Блакитний Місяць. Українці зможуть спостерігати явище неозброєним оком.
Також ми повідомляли, що в серпні цього року українці, як і інші жителі планети, зможуть спостерігати унікальне астрономічне явище — блакитний супермісяць. Наступного разу подібне можна буде спостерігати аж через дев'ять років.
Додамо, що індійський місяцехід "Чандраян-3" надіслав унікальні знімки поверхні Місяця, зроблені його бортовими камерами. На зображеннях виразно видно сліди, залишені колесами ровера на місячному реголіті, а також великий кратер діаметром близько чотирьох метрів, який роверу довелося обійти.