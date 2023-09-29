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Останній супермісяць року: українці цієї ночі спостерігають унікальне явище

29 вересня 2023 23:42
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Останній супермісяць року: українці цієї ночі спостерігають унікальне явище
Останній супермісяць року у небі. Фото: соцмережі
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Цієї ночі, на 30 вересня українці можуть спостерігати унікальне природне явище. У небі можна побачити Супермісяць. 

Захоплені українці на повну вже викладають у мережу світлини унікального природного явища. Новини.LIVE також не залишилися осторонь.

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Супермісяць року

Українці захоплюються унікальним природним явищем і викладають у соцмережі світлини.

  • Супермісяць 29 вересня
  • Супермісяць 29 вересня
  • Супермісяць 29 вересня
  • Супермісяць 29 вересня
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Зауважимо, супермісяць — це астрономічне явище. Воно відбувається тоді, коли Місяць перебуває найближче до Землі під час свого орбітального руху навколо нашої планети і припадає на повню. 

Вплив супермісяця на людину 

Ваажається, що під час супермісяця потрібно контролювати свої емоції. Люди в цей період дуже , збуджені та імпульсивні. Водночас, він надає людині додаткової енергії. 

Нагадаємо, вчені зробили відкриття, що перевернуло догори ногами уявлення про вік поверхні Місяця. Дослідники з'ясували, що кратерний ландшафт супутника Землі сформувався значно раніше, ніж припускалося раніше.

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