Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Космос arrow Парад пяти планет: когда и как можно наблюдать arrow

Парад пяти планет: когда и как можно наблюдать

25 марта 2023 18:14
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Парад планет можно будет наблюдать уже с ночи 25 марта
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В последние дни марта пять планет нашей Солнечной системы можно будет увидеть на небольшом участке небосвода. Планеты выстроятся в дугу с 25 по 30 марта.

Об этом сообщает Science Alert.

Читайте также:

Что известно

"Наш месяц, Юпитер, Меркурий, Венера, Уран и Марс выстроятся в дугу с 25 по 30 марта. Однако Юпитер может потеряться в солнечном свете после 28 числа, поэтому попробуйте увидеть это относительно редкое космическое событие к тому времени", — пишет издание.

Где посмотреть парад планет

Чтобы увидеть все пять планет, время, темное небо и вид на горизонт являются ключевыми факторами.

Наблюдать за ночным небом лучше за городом, вдали от яркого света. Увидеть планеты на западной части небосвода можно будет сразу после захода Солнца.

Венеру будет легче всего обнаружить невооруженным глазом, поскольку это третий по яркости объект на небе после Солнца и Луны. Однако некоторые другие планеты, такие как Уран и Меркурий, труднее разглядеть.

Юпитер и Меркурий будут низко над горизонтом, поэтому вашему взору не должны мешать деревья и дома.

Хотя большинство планет должно быть видимым невооруженным глазом, для наблюдения за Ураном понадобится бинокль или даже телескоп.

Куда смотреть после захода Солнца

Вскоре после того, как Солнце опустится за горизонт, посмотрите на закат. Низко на небе, где Солнце только что зашло, Юпитер и Меркурий появятся рядом. Дуэт будет виден менее часа после захода. После этого они пойдут за горизонт, и вы их не увидите.

Теперь пришло время полюбоваться Венерой — самым ярким звездообразным объектом на парящем над Юпитером ночном небе — и поискать Уран в бинокль.

Уран будет выше и левее Венеры, совсем рядом. У вас будет час-два, чтобы найти ее, прежде чем этот дуэт также скроется за горизонтом.

С другой стороны, у вас будет достаточно времени, чтобы полюбоваться Марсом. Он будет алым и высоко на юго-западе неба, над полумесяцем и немного слева от него с 25 по 27 марта, затем под Луной 28 марта и позже.

Напомним, что вокруг нашей планеты вращаются тысячи обломков ракет, спутников и научных аппаратов, которые десятилетиями запускали люди. Этот космический мусор несет угрозу для людей.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

19:11 Шольц назвал предпосылку для завершения войны в Украине

19:08 Гендиректор МАГАТЭ анонсировал визит на Запорожскую АЭС

Новина з фото

19:03 Папарацци подловили Леди Гагу в образе Харли Квинн во время съемок второй части "Джокера"

Эксклюзив

19:00Эмоции выходной Одессы глазами фотографа Новини.LIVE

18:55 На оккупированных территориях россияне воруют автомобили, чтобы вывезти награбленное гражданских

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:49 ВСУ отбили более 50 атак и нанесли сокрушительные удары по позициям врага: данные Генштаба

Новина з відео

18:40 Собаке, которую переехал Mercedes в Одессе, сделали вторую операцию: в каком состоянии животное

18:30 Остановили ли россияне наступление в Бахмуте: в ВСУ прокомментировали данные британской разведки

18:13 Попытка нелегальных мигрантов проникнуть в США грузовым поездом обернулась трагедией

Новина з відео

18:10 Украина отправила почти миллион тонн зерна в неделю

Новина з відео

18:40 Собаке, которую переехал Mercedes в Одессе, сделали вторую операцию: в каком состоянии животное

Новина з відео

18:10 Украина отправила почти миллион тонн зерна в неделю

Новина з відео

13:40 Оккупанты ищут новую тактику: Гуменюк объяснила, откажется ли рф от массированных обстрелов

Новина з відео

13:07 SpaceX запустила в космос новую партию интернет-спутников Starlink: видео запуска

Новина з відео

12:51Южные штаты США страдают от торнадо: есть погибшие и разрушены дома

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

12:40 Угроза ракетных ударов высока: ситуация в Черном море

Новина з відео

12:09 Выпускники Одесской морской академии примут участие в "битве за море", — Зеленский

Новина з відео

11:11россия может готовить "жест доброй воли" в Херсонской области, — Гуменюк

Новина з відео

10:38 Украина уменьшила флот рф в Черном море на 20%, — Братчук

Новина з відео

10:05В Пенсильвании произошел взрыв на шоколадной фабрике: детали

Новина з фото

15:45 Уже 30 лет бок о бок: история любви Элтона Джона с его мужем, который спас певца

08:00Почему женщин так редко обвиняют в военных преступлениях: случай Львовой-Беловой

Новина з фото

07:25 ТОП-5 малоизвестных и интересных фактов о сериале "Секс в большом городе"

Эксклюзив

07:10Российское вторжение в Украину: неделя 56-я. Возле границы враг собирает войска

Новина з фото

21:45 ТОП-6 звезд, которых преследовали сталкеры: от отчаянных фанатов до жестоких убийц

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

19:03Мэр Ирпеня: "С середины апреля стартует мощное восстановление города. Будем как пчелы в улье"

Новина з фото

18:30Не заминировано: ТОП-пять мест, куда выехать на природу в Киевской области

Эксклюзив

18:00Альтернативный проезд в Бессарабию и развитие Одесчины: на что пойдут европейские деньги

Новина з фото

07:32Шоумену Педану — 41: чем сейчас занимается звезда "Подъема"

Эксклюзив

06:10В Украине закрылись сотни обменников: как они работают и сколько зарабатывают

Актуальное по теме

None 25 Март 19:11

Шольц назвал предпосылку для завершения войны в Украине

None 25 Март 19:08

Гендиректор МАГАТЭ анонсировал визит на Запорожскую АЭС

None 25 Март 19:02

Папарацци подловили Леди Гагу в образе Харли Квинн во время съемок второй части "Джокера"

None 25 Март 17:16

Эмоции выходной Одессы глазами фотографа Новини.LIVE

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB