Парад пяти планет: когда и как можно наблюдать

Парад планет можно будет наблюдать уже с ночи 25 марта

В последние дни марта пять планет нашей Солнечной системы можно будет увидеть на небольшом участке небосвода. Планеты выстроятся в дугу с 25 по 30 марта.

Об этом сообщает Science Alert.

Что известно

"Наш месяц, Юпитер, Меркурий, Венера, Уран и Марс выстроятся в дугу с 25 по 30 марта. Однако Юпитер может потеряться в солнечном свете после 28 числа, поэтому попробуйте увидеть это относительно редкое космическое событие к тому времени", — пишет издание.

Где посмотреть парад планет

Чтобы увидеть все пять планет, время, темное небо и вид на горизонт являются ключевыми факторами.

Наблюдать за ночным небом лучше за городом, вдали от яркого света. Увидеть планеты на западной части небосвода можно будет сразу после захода Солнца.

Венеру будет легче всего обнаружить невооруженным глазом, поскольку это третий по яркости объект на небе после Солнца и Луны. Однако некоторые другие планеты, такие как Уран и Меркурий, труднее разглядеть.

Юпитер и Меркурий будут низко над горизонтом, поэтому вашему взору не должны мешать деревья и дома.

Хотя большинство планет должно быть видимым невооруженным глазом, для наблюдения за Ураном понадобится бинокль или даже телескоп.

Куда смотреть после захода Солнца

Вскоре после того, как Солнце опустится за горизонт, посмотрите на закат. Низко на небе, где Солнце только что зашло, Юпитер и Меркурий появятся рядом. Дуэт будет виден менее часа после захода. После этого они пойдут за горизонт, и вы их не увидите.

Теперь пришло время полюбоваться Венерой — самым ярким звездообразным объектом на парящем над Юпитером ночном небе — и поискать Уран в бинокль.

Уран будет выше и левее Венеры, совсем рядом. У вас будет час-два, чтобы найти ее, прежде чем этот дуэт также скроется за горизонтом.

С другой стороны, у вас будет достаточно времени, чтобы полюбоваться Марсом. Он будет алым и высоко на юго-западе неба, над полумесяцем и немного слева от него с 25 по 27 марта, затем под Луной 28 марта и позже.

Напомним, что вокруг нашей планеты вращаются тысячи обломков ракет, спутников и научных аппаратов, которые десятилетиями запускали люди. Этот космический мусор несет угрозу для людей.