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"Парад планет" у березні 2023: коли можна побачити рідкісне явище

17 березня 2023 22:16
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлія Леськова
Юлія Леськова
Випусковий редактор
У ряд вирівняються одразу п'ять планет
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлія Леськова
Юлія Леськова
Випусковий редактор

28 березня 2023 року жителі Землі зможуть спостерігати рідкісне явище — вирівнювання одразу п'яти планет Сонячної системи. Під час цього параду планет в одну лінію вишикуються Юпітер, Меркурій, Венера, Уран і Марс.

Про це пише Daily Mail.

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Наприкінці березня можна буде спостерігати в небі рідкісне вирівнювання планет Сонячної системи, адже цілих п'ять світів Юпітер, Меркурій, Уран, Марс і Венера вишикуються в один ряд під час явища, яке відомо, як парад планет. Хоча це не зовсім наукова назва цієї події, проте багато людей пов'язують вирівнювання планет у нічному небі саме з цим терміном.

За словами вчених, у вівторок, 28 березня, після заходу Сонця всі 5 планет буде видно в небі досить добре. Найяскравішими планетами в цьому випадку будуть Меркурій та Юпітер, які будуть видно над горизонтом, а також Венера, яка буде трохи вищою у небі. Трохи гірше буде видно Марс, а щоб побачити Уран знадобиться бінокль.

За словами Бет Біллер з Единбурзького університету, Великобританія, у самому вирівнюванні планет, коли візуально вони здаються на одній лінії немає нічого незвичайного, якщо йдеться про дві або три планети. Але вирівнювання п'яти планет — це рідкісне явище. Наприклад, такий парад планет можна було спостерігати у 2022, 2020 та 2016 роках. Минулого року мешканці північної півкулі Землі могли спостерігати за вирівнюванням Меркурія, Венери, Марса, Юпітера та Сатурна.

За словами Біллер, найлегше можна буде розрізнити в небі Венеру та Юпітер. Власне, ці дві планети вже можна було спостерігати на близькій відстані одна до одної за останні кілька тижнів. Хоча Марс буде не таким яскравим, все ж таки неозброєним оком його також можна буде розрізнити. Що ж до Меркурія, його видно буде лише у разі, якщо небо буде дуже чисте. А Уран без бінокля чи телескопа виявити практично неможливо.

Водночас вчені вказують на те, що залежно від місця розташування людини та наявності таких перешкод як високі дерева та будівлі, побачити всі 5 планет одночасно може бути складно. Але якщо дуже постаратися і до того ж використати бінокль, то парад планет у березні запам'ятається надовго, вважають вчені.

За словами астрономів, навіть якщо ви пропустите неймовірне космічне видовище цього місяця, то взагалі 2023 року очікується ще кілька подій вирівнювання планет. Наприклад, у квітні можна буде побачити, як вишикувалися в лінію Меркурій, Уран, Венера і Марс, а під час іншої подібної події цього місяця в ряд вишикуються Марс, Венера, Уран і Меркурій.

Нагадаємо, що навколо нашої планети обертаються тисячі уламків ракет, супутників та наукових апаратів, які десятиліттями запускали люди. Це космічне сміття несе загрозу для людей.

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