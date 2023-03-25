Парад п'яти планет: коли і як можна спостерігати

Парад планет можна буде спостерігати вже з ночі 25 березня

В останні дні березня п'ять планет нашої Сонячної системи можна буде побачити на невеликій ділянці небосхилу. Планети вишикуються в дугу з 25 по 30 березня.

Про це повідомляє Science Alert.

Що відомо

"Наш місяць, Юпітер, Меркурій, Венера, Уран та Марс вишикуються в дугу з 25 по 30 березня. Однак Юпітер може загубитися в сонячному світлі після 28 числа, тому спробуйте побачити цю відносно рідкісну космічну подію до того часу", — пише видання.

Де подивитися парад планет

Щоб побачити всі п'ять планет, час, темне небо та чіткий вид на горизонт є ключовими факторами.

Спостерігати за нічним небом краще за містом, далеко від яскравого світла. Побачити планети на західній частині небосхилу можна буде відразу після заходу Сонця.

Венеру буде найлегше виявити неозброєним оком, оскільки це третій за яскравістю об'єкт на небі після Сонця та Місяця. Однак деякі інші планети, такі як Уран та Меркурій, важче розгледіти.

Юпітер та Меркурій будуть низько над горизонтом, тому вашому погляду не повинні заважати дерева й будинки.

Хоча більшість планет мають бути видимими неозброєним оком, для спостереження за Ураном знадобиться бінокль або навіть телескоп.

Куди дивитися після заходу Сонця

Незабаром після того, як Сонце опуститься за горизонт, подивіться на захід. Низько на небі, де Сонце щойно зайшло, Юпітер і Меркурій з'являться поруч. Дует буде видно менш як годину після заходу. Після цього вони підуть за горизонт і ви їх не побачите.

Тепер прийшов час помилуватися Венерою — найяскравішим зіркоподібним об'єктом на нічному небі, що ширяє над Юпітером, — і пошукати Уран в бінокль.

Уран буде вище і лівіше Венери, зовсім поруч. У вас буде година-дві, щоб знайти її, перш ніж цей дует також сховається за горизонтом.

З іншого боку, у вас буде достатньо часу, щоб помилуватися Марсом. Він буде яскраво-червоним і високо на південному заході неба, над півмісяцем і трохи ліворуч від нього з 25 по 27 березня, потім під Місяцем 28 березня і пізніше.

Нагадаємо, що навколо нашої планети обертаються тисячі уламків ракет, супутників та наукових апаратів, які десятиліттями запускали люди. Це космічне сміття несе загрозу для людей.