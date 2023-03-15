Телескоп Джеймс Вебб "упіймав" зірку на межі смерті

Телескоп Джеймс Вебб

Телескоп NASA Джеймс Вебб зробив дивовижний знімок зірки, яка розташовується на межі смерті. Інфрачервона лінза телескопа спостерігала за газом та пилом, викинутими до космосу величезною зіркою, віддаленою на 15 000 світлових років.

Про це пише Sky News.

Телескоп Джеймса Вебба

Захоплений фіолетовий матеріал раніше був зовнішнім шаром зірки Вольфа-Райє 124, що знаходиться у сузір'ї Стрільця. Ця зірка в 30 разів масивніша за наше Сонце і вже втратила достатньо речовини для створення 10 сонців.

Ембер Строун з НАСА пояснила: "У центрі зображення — сама зірка. Світло від неї подорожувало 15 000 років до попадання в детектори телескопа. Речовина навколо центральної зірки, схожа на пил, — це пил. Зірки скидають свої зовнішні шари в кінці життя, вносячи їх у Всесвіт".

Строун додала: "Це одна з найкрасивіших концепцій в астрономії — зірковий пил Карла Сагана. Залізо в крові і кальцій у кістках утворилися всередині зірок, що вибухнули, мільярди років тому. Саме це ми бачимо на новому знімку. Поширений пил створить планети, що пояснює наше існування ".

Нагадаємо, що навколо нашої планети обертаються тисячі уламків ракет, супутників та наукових апаратів, які десятиліттями запускали люди. Це космічне сміття несе загрозу для людей.