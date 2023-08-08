Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Космос arrow Посадочный модуль "Чандраян-3" достиг орбиты Луны и показал первые кадры arrow

Посадочный модуль "Чандраян-3" достиг орбиты Луны и показал первые кадры

8 августа 2023 00:27
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Посадочный модуль "Чандраян-3" достиг орбиты Луны и показал первые кадры
Посадочный модуль и луноход "Чандраян-3". Фото: ISRO
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Индийский посадочный модуль "Чандраян-3" достиг окололунной орбиты и выполнил первый маневр, чтобы правильно добраться до пункта назначения на Луне. Более того, он уже успел обнародовать первые фото спутника Земли.

Об этом сообщает Индийская организация космических исследований и разработок (ISRO) в Twitter.

Читайте также:

Что известно о "Чандраян-3"

Недавно 14 июля стартовала миссия Чандраян-3, во время которой ракета GSLV-Mk3 вывела в космос посадочный модуль с луноходом и доставила их на околоземную орбиту.

Модуль перешел на траекторию к Луне с помощью собственного движителя и сейчас находится на лунной орбите. Расстояние до Луны варьируется от 164 км до 18074 км.

Направление движения "Чандраяна-3" и план миссии. Фото: Twitter / ISRO

В настоящее время аппарат снижается, чтобы 23-24 августа совершить мягкую посадку на Луну. В случае успеха "Чандраян-3" может стать первой индийской миссией на спутнике Земли.

Также после выхода на орбиту, космический аппарат сделал увлекательные снимки поверхности Луны. Кратеры на изображениях становятся все больше с приближением "Чандраяна-3".

Фото Луны от "Чандраяна-3". Фото: ISRO

Напомним, что компания Илона Маска SpaceX успешно совершила отправку в космос коммуникационного спутника Galaxy 37/Horizons-4 для Intelsat. Запуск проходил возле мыса Канаверал во Флориде.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

03:02В Киевской области повторные взрывы: подробности удара врага

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

Новость с фото

04:21Взрывы в Житомирской области: вражеская атака на регион

None

Наше дело: самые большие проблемы столичных мостов, и кто за них ответственен

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

20:40 Хитрая задача из ПДД для начинающих: кто кого должен пропускать на перекрестке

06:47 В Украине повысят зарплаты: стало известно на сколько

Новость с видео

13:25 Коля Серга откровенно высказался про Виталия Козловского в ВСУ

Новость с фото

17:55 В Польше показали приехавшие на ремонт танки Leopard из Украины

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз