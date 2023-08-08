Посадочный модуль "Чандраян-3" достиг орбиты Луны и показал первые кадры

Посадочный модуль и луноход "Чандраян-3". Фото: ISRO

Индийский посадочный модуль "Чандраян-3" достиг окололунной орбиты и выполнил первый маневр, чтобы правильно добраться до пункта назначения на Луне. Более того, он уже успел обнародовать первые фото спутника Земли.

Об этом сообщает Индийская организация космических исследований и разработок (ISRO) в Twitter.

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Недавно 14 июля стартовала миссия Чандраян-3, во время которой ракета GSLV-Mk3 вывела в космос посадочный модуль с луноходом и доставила их на околоземную орбиту.

Модуль перешел на траекторию к Луне с помощью собственного движителя и сейчас находится на лунной орбите. Расстояние до Луны варьируется от 164 км до 18074 км.

Направление движения "Чандраяна-3" и план миссии. Фото: Twitter / ISRO

В настоящее время аппарат снижается, чтобы 23-24 августа совершить мягкую посадку на Луну. В случае успеха "Чандраян-3" может стать первой индийской миссией на спутнике Земли.

Также после выхода на орбиту, космический аппарат сделал увлекательные снимки поверхности Луны. Кратеры на изображениях становятся все больше с приближением "Чандраяна-3".

Фото Луны от "Чандраяна-3". Фото: ISRO

Напомним, что компания Илона Маска SpaceX успешно совершила отправку в космос коммуникационного спутника Galaxy 37/Horizons-4 для Intelsat. Запуск проходил возле мыса Канаверал во Флориде.