У небі над Україною видно супермісяць: унікальне явище

Великий місяць здійнявся над містом. Фото: Інформатор

У ніч на 2 серпня українці можуть споглядати осетровий супермісяць. Це явище виникає тільки 3-4 рази на рік.

Фото серпневого супермісяця поширюються у мережі.

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Супермісяць над Україною

Сьогодні супутник Землі наблизився до нашої планети як ніколи, тому й здається таким великим.

Супермісяць над Україною. Фото: facebook.com/karina.firsovskaya

Супермісяць над Україною. Фото: facebook.com/bilatserkvatv

Супермісяць над Україною. Фото: Киевский движ

Супермісяць над Україною. Фото: скриншот

Нагадаємо, що в серпні цього року люди зможуть побачити "супермісяць". Спостерігати за цим явищем можна буде два рази.

Феномен відбувається, коли повний місяць знаходиться поблизу своєї найближчої точки до Землі. Завдяки цьому він виглядає на 14% більшим і на 30%, якщо порівнювати з тим, коли він знаходиться найбільш далеко від планети.

Також ми писали, що вчені зробили відкриття, що перевернуло догори ногами уявлення про вік поверхні Місяця. Дослідники з'ясували, що кратерний ландшафт супутника Землі сформувався значно раніше, ніж припускалося раніше.

Додамо, що під поверхнею Місяця вчені виявили граніт. Зокрема, це свідчить про наявність вулканізму, якого раніше до цього не спостерігали.