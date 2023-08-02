Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Космос arrow У небі над Україною видно супермісяць: унікальне явище arrow

У небі над Україною видно супермісяць: унікальне явище

2 серпня 2023 00:11
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
У небі над Україною видно супермісяць: унікальне явище
Великий місяць здійнявся над містом. Фото: Інформатор
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

У ніч на 2 серпня українці можуть споглядати осетровий супермісяць. Це явище виникає тільки 3-4 рази на рік.

Фото серпневого супермісяця поширюються у мережі.

Читайте також:

Супермісяць над Україною

Сьогодні супутник Землі наблизився до нашої планети як ніколи, тому й здається таким великим. 

Супермісяць над Україною. Фото: facebook.com/karina.firsovskaya
Супермісяць над Україною. Фото: facebook.com/bilatserkvatv
Супермісяць над Україною. Фото: Киевский движ
Супермісяць над Україною. Фото: скриншот

Нагадаємо, що в серпні цього року люди зможуть побачити "супермісяць". Спостерігати за цим явищем можна буде два рази. 

Феномен відбувається, коли повний місяць знаходиться поблизу своєї найближчої точки до Землі. Завдяки цьому він виглядає на 14% більшим і на 30%, якщо порівнювати з тим, коли він знаходиться найбільш далеко від планети.

Також ми писали, що вчені зробили відкриття, що перевернуло догори ногами уявлення про вік поверхні Місяця. Дослідники з'ясували, що кратерний ландшафт супутника Землі сформувався значно раніше, ніж припускалося раніше.

Додамо, що під поверхнею Місяця вчені виявили граніт. Зокрема, це свідчить про наявність вулканізму, якого раніше до цього не спостерігали. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:13 Українцям, які користуються свердловинами, запроваджують нові правила

12:07ЗМІ показали перші кадри застосування касетних боєприпасів українськими бійцями

Новина з відео

14:22 Що не можна робити під час примусового доставляння до ТЦК: поради адвоката

Новина з фото

03:02У Київській області повторні вибухи: подробиці удару ворога

Новина з фото

04:21Вибухи в Житомирській області: ворожа атака на регіон

None

"Це кров і піт": Ігнат про успішну роботу ППО і не тільки у великому інтервʼю

11:36 Українцям пояснили нюанси мобілізації обмежено придатних у серпні: це важливо

08:42 Циганков отримав щедру пропозицію від несподіваного клубу

Новина з фото

02:18Вибухи в Дніпропетровській області: деталі ворожої атаки

22:37 "Динамо" подякувало Луческу за роботу

09:05 У банках стрімко дорожчає долар: курс 29 липня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз