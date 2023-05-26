Поиски внеземной жизни: ученые получили сигнал с Марса

Марс в Космосе. Фото: google.com

Ученые, упорно продолжающие искать признаки жизни в космосе, получили с Марса весть. Так, команда исследователей в рамках многонедельного проекта A Sign in Space провела тест, симулировавший получение такого сообщения.

Об этом сообщает Portaltele.

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Подготовка к контакту с внеземной жизнью

Ученые, работающие над проектом SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence), посвященном поиску признаков жизни в космосе и общению с внеземными цивилизациями, провели тестовую передачу закодированного сообщения от зонда Trace Gas Orbiter Mars, расположенного на орбите Марса. Это было сделано с помощью трех больших радиотелескопов на Земле.

Этот эксперимент, известный как проект A Sign in Space, стремится подготовить научное сообщество и общественность к возможному получению сообщения от внеземной цивилизации. Ученые из обсерватории Green Bank, Института SETI и радиоастрономической станции Medicina прослушивали сигнал и приступили к его расшифровке. Они также планируют привлечь других ученых по всему миру, чтобы исследовать и анализировать этот сигнал.

Основная цель этого проекта — подготовка и изучение возможного контакта с внеземными цивилизациями. Получение сообщения от внеземной цивилизации было бы чрезвычайно важным событием для человечества, и этот проект предоставляет возможность сотрудничества и совместной расшифровки полученного сигнала всем заинтересованным исследователям.

Напомним, что NASA создали аналог среды, в которой будут потенциально находиться астронавты на Марсе. Исследователи проведут год в смоделированных условиях для прохождения проверок.