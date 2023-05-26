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Пошуки позаземного життя: вчені отримали сигнал із Марса

26 травня 2023 01:23
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Пошуки позаземного життя: вчені отримали сигнал із Марса
Марс у космосі. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вчені, які наполегливо продовжують шукати ознаки життя в космосі, отримали з Марса звістку. Так, команда дослідників у рамках багатотижневого проєкту A Sign in Space провела тест, який симулював отримання такого повідомлення.

Про це повідомляє Portaltele.

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Підготовка до контакту з позаземним життям

Вчені, які працюють над проєктом SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence), присвяченому пошуку ознак життя в космосі та спілкуванню з позаземними цивілізаціями, провели тестову передачу закодованого повідомлення від зонда Trace Gas Orbiter Mars, який розташований на орбіті Марса. Це було зроблено за допомогою трьох великих радіотелескопів на Землі.

Цей експеримент, відомий як проєкт A Sign in Space, має на меті підготувати наукову спільноту та громадськість до можливого отримання повідомлення від позаземної цивілізації. Вчені з обсерваторії Green Bank, Інституту SETI та радіоастрономічної станції Medicina прослуховували сигнал та розпочали процес його розшифровки. Вони також планують залучити дослідників з усього світу, щоб досліджувати та аналізувати цей сигнал.

Основною метою цього проєкту є підготовка та вивчення можливого контакту з позаземними цивілізаціями. Отримання повідомлення від позаземної цивілізації було б надзвичайно значущою подією для людства, і цей проєкт надає можливість співробітництва та спільної розшифровки отриманого сигналу всім зацікавленим дослідникам.

Нагадаємо, що NASA створили аналог середовища, у якому потенційно перебуватимуть астронавти на Марсі. Дослідники проведуть рік у змодельованих умовах для проходження різноманітних перевірок.

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